Het kan op de voorlaatste speeldag al allemaal beslist worden: geen Club in de Champions play-offs (Gent zal op de laatste speeldag thuis tegen Oostende heus geen punten meer verliezen), geen Cercle in de Europe play-offs (zelfs bij winst tegen STVV kan de top 8 onhaalbaar zijn) en met KV Oostende en Zulte Waregem twee West-Vlaamse degradanten uit 1A?

Een pikzwart seizoen is 2022-2023 voor het West-Vlaamse voetbal. Drié dalers uit onze provincie had ook gekund, maar KV Kortrijk kon zich onder Storck al twee speeldagen voor het einde redden – behalve Muslic’ Cercle Brugge het enige goede nieuws van de afgelopen maanden. Al was de 19 op 45 minder miraculeus dan Storcks redding van Cercle in 2020. Maar hij bracht wel wat KVK nodig had: ijzeren discipline. Zo rücksichtslos evenwel dat Leterme even verderop in deze krant niét zegt: “we gaan er alles aan doen om onze redder te houden.”

Waarom zou Essevee, afgelopen wedstrijden toch geen dode mus, niet kunnen winnen op Eupen?

Het zinkend schip KVO is intussen na de dramatische trainerswissel Vanderhaeghe-Thalhammer – de Oostenrijker haalde 7 op 48 – quasi helemaal naar de vaantjes, een 6 op 6 (en dan nog) zou een mirakel zijn. Dan geven wij Zulte Waregem meer kans, al moet Essevee dat al elf matchen niet meer gewonnen heeft, nu wel 6 op 6 halen. Maar waarom zou Essevee, de afgelopen wedstrijden toch geen dode mus, niet kunnen winnen op Eupen? En is dan volgende week thuiswinst in een alles-of-niets-duel tegen Cercle – dan wellicht niets meer te winnen of te verliezen – zó onmogelijk? En KVO en Eupen, op Club Brugge, gaan dan ook geen drie punten meer pakken. Wel zeer ijdele West-Vlaamse hoop wellicht, maar we zien toch liever Eupen zakken dan Zulte Waregem. Of, oké dan, KV Oostende.

Kortrijk, Zulte Waregem en KV Oostende, 1A of 1B, dé vraag blijft voor alle drie: welke reset krijgt de club opdat volgend seizoen alweer geen miserie wacht?

En welke reset moet Club Brugge krijgen, wellicht door Gent schaamtelijk naar play-off 2 verwezen (@noalang: wie heeft nu het meeste angstzweet)? En als in die Europe play-offs niet eens een Europees ticket wordt gehaald – al is het dan maar één voor de Conference League – zal véél grondig moeten worden herbekeken. En met wellicht tegenstanders als Standard, Westerlo, Charleroi of Anderlecht is dat heus niet denkbeeldig.

Hamvraag daarbij, wordt onder de nieuwe trainer – weinig of geen kans dat Rik De Mil wil/zal aanblijven als T1 – verder de kaart getrokken van de jeugd? Van Spileers, Vermant, Nusa… Moet dan ook worden gesproken over een overgangsjaar? Vragen dus. Maar eerst, dit weekend wellicht, al duidelijkheid: plaats vijf voor Club en één of twee West-Vlaamse zakkers: wat is pijnlijker? Wat een zwart seizoen voor het West-Vlaamse topvoetbal.