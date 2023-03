Een papieren scherm voor kinderen

Maart maakt haar naam als lentemaand de eerste dagen alvast waar. De hemel kleurt blauw, de zon schijnt overuren en de krokussen staan in bloei. Maar maart is ook al jaren de Vlaamse Jeugdboekenmaand. Het thema van 2023 is ‘Geluk’. Naast scholen organiseren ook bibliotheken diverse acties rond jeugdverhalen en boeken.

In de bib van Waregem staan er boekentips uitgestald, worden er geluksbrengers geknutseld en kunnen kinderen een kans wagen bij het rad van fortuin. Wie meer wil weten kan naar de website surfen. Dat boeken kinderen enorm kunnen begeesteren, besef ik maar al te goed. In het jaar 2000 en nog iets lag er onder de kerstboom een prachtig verhaal op mij te wachten.

‘Loedolf, het stokstaartje’, een verhaal over een familie stokstaartjes in de grasvlakten van Zuid-Afrika. Het is een verhaal over eten of gegeten worden en het bepaalde wekenlang mijn denkwereld. Bovendien droeg ik het een tijdje overal met me mee. Dat materialistische heb ik nog steeds. Ik koop meer boeken dan ik er lees, helaas. Misschien moet ik een jaar op tijdelijk pensioen om de stapel neer te halen.

Gooi de ‘sensitivity readers’ maar in een diepe put

In dit denderende digitale decennium vind ik een campagne zoals Jeugdboekenmaand een bijzonder goed initiatief. Een tekst stimuleert de fantasie en creëert een eigen wereld. Tablets en smartphones kunnen datzelfde effect niet bereiken. Een een boek op een scherm lezen is ook niet hetzelfde, je moet het kunnen vastpakken, ruiken, gebruiken. Laat ons kinderen nog steeds enthousiast maken voor papieren schermen.

Wat we niet mogen doen, is verhalen censureren. De kinderboeken van Roald Dahl zouden aangepast worden door zogenaamde ‘sensitivity readers’. Smijt die maar in een diepe put, en dan heb ik het niet over de boeken. ‘Een boek dat is goedgekeurd door een sensitivity reader is een waardeloos boek, omdat het angstvallig en braaf binnen de lijntjes kleurt’. Ilja Leonard Pfeijffer heeft altijd gelijk.