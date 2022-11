We vermoeden dat de Brugse toerismeschepen de hilarische film ‘Triangle of Sadness’ van de Zweedse regisseur Rubin Östlund gezien heeft. Hierin vertolkt Woody Harrelson een communistische kapitein op een cruiseschip, die zich in zijn kajuit lazarus drinkt om niet geconfronteerd te worden met zijn decadente, steenrijke gasten, die het hele schip onderkotsen en hooghartig spuwen op de bemanning. Waar anders heeft Mieke Hoste haar eenzijdig, vertekend beeld over cruisetoeristen gehaald en hen de oorlog verklaard? Met een typisch socialistisch wapen: extra taksen heffen.

Nochtans geldt het cliché van de Amerikaan met overgewicht die op dinsdag België bezoekt niet langer. Drie vierden van de cruisetoeristen die in Zeebrugge aanmeren zijn Duitsers en Britten. Mensen uit onze buurlanden die goesting krijgen om nadien een weekendje Brugge te boeken. De 25 procent Amerikanen en Aziaten drummen op de Markt om een sacoche van Louis Vuitton te kopen.

Het is bizar dat een rode schepen toeristen louter als een economisch product ziet. Enkel de ‘meerwaarde bezoeker’ wordt met open armen verwelkomd, de anderen worden slechts gedoogd. 150 dagen per jaar slenteren maximaal dagelijks 700 cruisetoeristen door Brugge. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de drukte. Het is het stadsbestuur dat besliste om alle bezoekers te concentreren in het toeristisch ‘ei’.

Toerisme moet de stadskas geld opbrengen, overal ter wereld worden bezoekers gepluimd. Logiestaks betalen voor hun drijvend hotel zal geen enkele cruisetoerist tot de bedelstaf veroordelen. Dat enkel verblijfstoerisme gepromoot wordt, is begrijpelijk maar snobistisch. Zelfs de verguisde ‘excursionist’, die slechts drie uren in Brugge vertoeft en enkel een pakje frieten met een frikadel bestelt, hoort welkom te blijven. Ook die glimlacht vertederd om ons erfgoed. Brugge mag geen stad worden louter voor rijkere toeristen die hier snurken, Bourgondisch vreten, exclusieve merken en het Belfort in Lego kopen. Brandmerken andere steden Bruggelingen met beperkt budget voor hun blitzbezoek? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Brugge is gelukkig nog geen Barcelona vol lelijke hamburgertenten en Britse bars. We wachten al lang op een reglement dat die ramp verhindert.