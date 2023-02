Een moderne Boerenkrijg

Halfweg november begonnen ze voor het eerst op te duiken langs belangrijke invalswegen in de Westhoek, de zogenaamde boerenkerkhoven.

De mannen erachter? Jonge landbouwers die zichzelf verenigden in ‘Boerenhart Vlaanderen’. “Als we niet gehoord worden, volgt een kruistocht”, klonk het in het eerste artikel dat op kw.be verscheen. Ondertussen is de groep via sociale media serieus gegroeid en vonden bijna overal in Vlaanderen al dergelijke acties plaats. Meestal ‘s nachts én anoniem.

De eerste grote actie in de Westhoek vond plaats op 1 december – symbolisch op Sint-Elooi, de patroonheilige van de boeren – toen er aan verschillende gemeentehuizen kruisen geplaatst werden. Nadien volgden nog verschillende acties, vaak mét opvallende leuzes: ‘Kado voor Valentijn’, ‘Boer brood nodig’, ‘Boer vindt bos, bos wordt brood’, ‘N-VA aan de macht, voedselcrisis verwacht’, ‘Zulma haar bos, de boer de jos’…

Waar staan zij en hun bedrijf binnen pakweg tien jaar? Daar willen de landbouwers antwoord op

Aan creativiteit geen gebrek, de vraag blijft wat het zal teweegbrengen. Op het kabinet van minister Demir wordt voorlopig nog begripvol gereageerd, maar wordt wel telkens verwezen naar de nood aan een juridisch kader. Haar partijgenoot Theo Francken toonde zich zondag een stuk minder diplomatisch. De Vlaams-Brabander was te gast op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Ieper in Den Elver in Elverdinge en ook daar hadden de landbouwers voor een spandoek gezorgd: ‘N-VA blijft varen en vliegen, en ondertussen de boeren bedriegen’.

Francken liet zich niet onbetuigd en noemde de actie kinderachtig en gaf meteen ook een sneer naar CD&V in dezelfde stijl: ‘De tsjeven blijven sidderen en beven, in plaats van Vlaanderen leiderschap te geven.’ Aan dergelijke politieke spelletjes hebben de jonge boeren echter geen boodschap. Zij hebben schrik voor hun toekomst. Waar staan zij en hun landbouwbedrijf binnen pakweg tien jaar? Zo lang daar geen duidelijk en aanvaardbaar antwoord op komst, kunnen we boerenkerkhoven blijven verwachten.