Een krak en een kind

Ik heb al honderd keer gevraagd of ik eens iets mag schrijven in de krant… en EINDELIJK is het zover. Zie je wel dat zagen werkt! 🙂

Je denkt nu waarschijnlijk: waar is Bart Casteleyn gebleven? Wel, ik ben Lola, zijn bijna twaalfjarige dochter. Omdat KW weer een nieuwe lading Kinderkraks bekendmaakt, mag ik hier eens het voorwoord maken. Omdat ook ik een Krak ben én een kind, zei mijn papa vanmorgen.

Ja ja, ik weet al goed wat een Kinderkrak is. Het kunnen jonge kinderen zijn, maar ook wat oudere tieners. In elke West-Vlaamse gemeente zijn er weer drie. Vorig jaar heb ik zelf een paar namen opgegeven: Nora, Lizan en Elloise. En dit jaar ken ik Bruce Ramboer, een vriend van bosklassen.

Kinderen zouden eens een krant moeten maken, er zou bijna alleen maar goed nieuws in staan

Ik wil eerst en vooral alle Kinderkraks feliciteren. Hun verhalen lees je wel ergens in onze krant. Normaal gezien krijgen de kinderen een leuke prijs en een speciale pin om op hun trui of T-shirt te spelden. Dat zou ik nog eens moeten vragen aan papa. (Noot van de hoofdredacteur: ja, dat klopt helemaal.)

Ik hoop nu wel dat ik wat vaker eens voor de krant mag schrijven. Want soms kan een kind iets beter verwoorden dan sommige grote mensen. Zelf vind ik het leuk dat er iets is zoals de Kinderkrak. Want kinderen zijn niet zomaar kinderen, het zijn de volwassenen van de toekomst.

Het is belangrijk dat er niet alleen slecht nieuws in de krant staat. Want je moet het leven door een roze bril bekijken, niet door een zwarte. Eigenlijk zouden kinderen eens een krant moeten maken, er zou bijna alleen maar goed nieuws in staan. Als je op de gesprekken tussen kleuters let, gaat het over hun ouders, vrienden, speelgoed, leuke dingen die ze gedaan hebben… Echt bijna nooit over slecht nieuws. Dat zouden volwassenen ook moeten doen. Het zou hier véél mooier zijn.

Zo, ik hoop dat mijn tekst voor wat inspiratie heeft gezorgd. En ik hoop eigenlijk dat er nu ook een foto van mij staat boven dit artikel. Het moet dan wel een mooie foto zijn, geen lelijke. Dan hoeft het voor mij ook niet, hoor.

De dochter van onze hoofdredacteur is benieuwd wat jullie van haar column vinden. Reageren kan via bart.casteleyn@kw.be