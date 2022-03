Een krachtig signaal

Het gaf me een onverwacht goed gevoel de voorbije dagen. Het zicht van geduldig wachtende nadars in Wevelgem, niet zo ver van mijn woonplaats. Het is weer tijd voor de koers. En al zal het dit weekend wel eens vloeken zijn als ik moet omrijden om op mijn bestemming te geraken in Zuid-West-Vlaanderen, ik word vooral gelukkig van dit eerste koersweekend. E3, Gent-Wevelgem, straks ook de Ronde. De zon schijnt, de wielrenners passeren sneller dan we ons pintje kunnen opdrinken: het is lente!

De koers hangt samen met het warme gevoel uit mijn kindertijd tijdens familiefeesten. De mannen verzamelden in het salon voor de koers en vielen steevast in slaap de vrouwen deden de afwas… Een stereotiep beeld, dat intussen een update kreeg. We doen nu samen de afwas en kijken samen naar Lampaert en co.

Een teken van de veranderde tijdsgeest die nu ook tot Patrick Lefevere is doorgedrongen. Ik kreeg een oprecht blij gevoel toen hij deze week zijn plannen voor een volwaardige vrouwenploeg voorstelde. Nog niet zo lang geleden zei hij dat hij “niet aan liefdadigheid” deed, toen men hem vroeg waarom hij geen vrouwenploeg had. Dat hij er nu toch één opricht, geeft een erg krachtig signaal. Ja, vrouwen verdienen aandacht, en neen, hij doet het niet omdat het nu eenmaal bon ton is. Er zit een plan achter dat moet renderen. Zijn verguisde uitspraak van enkele maanden geleden zet zijn huidig engagement extra kracht bij.

Dat krachtige signaal werd met een handtekening van Paul Gheysens weer teniet gedaan deze week. Hij stelde de Nederlander Marc Overmars aan als sportief directeur bij voetbalclub Antwerp, nadat hij zes weken eerder ontslagen werd bij Ajax voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bezorgt me een wrang gevoel. Gheysens heet een man van zijn generatie te zijn die daar niet zo zwaar aan tilt. Hij groeide nochtans op in dezelfde tijdsgeest als Lefevere. En net dat bezorgt me dan weer een hoopvol gevoel.

Ik zal dit weekend vooral genieten van de wielrenners in onze provincie en dat zalige lentegevoel, waarbij je meer kansen dan hindernissen ziet.