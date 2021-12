Beste lezer, hou je vast. Ik ga hier iets typen dat nog nooit eerder in De Krant van West-Vlaanderen verscheen. Een zevenletterwoord dat je nu voor het eerst bij ons zal kunnen lezen. Klaar voor de primeur?

Omicron.

Zo. Het is gebeurd. In 2021 maakten wij al 14.564 artikels waarin het woord ‘corona’ staat. Deze opinie gaat officieel in ons archief als het eerste stuk waarin de nieuwste variant van het coronavirus aan bod komt. En de reden? Deze opiniemaker vreest een ongeziene golf in de besmettingscurve en vreest nog meer dat we er als een konijn op een fel verlicht plein naar zitten te kijken.

Dit zijn de feiten: Omicron blijkt nog veel besmettelijker dan het al zeer besmettelijke Delta. Ook in ons land is de variant aan een opmars bezig en verwacht wordt dat het hier gauw dominant zal zijn. De grote vraag is of het veel ziekmakender wordt. Wetenschappers zijn nog zoekende, maar het antwoord gaat van ‘het is een gratis vaccin’ (en dus een godsgeschenk), over ‘het omzeilt de werking van de vaccins’ (en dus miserie) tot ‘meer jonge mensen die er ziek van worden’ (nog meer miserie). Op het eind van coronajaar 2 zien we dus al coronajaar 3 opdoemen…

Hoe bereiden we ons voor op een mogelijke monstergolf?

Ondertussen zitten we nog altijd te wachten op een duidelijke strategie van de overheid. Hoe bereiden we ons voor op een mogelijke monstergolf? Hoe vermijden we een totale lockdown? Hoe kunnen we de zorg versterken? Hoe houden we de scholen open en de klaslucht gezond? En wat met het beleid rond de boosterprikken?

Volgende week hebben we (weer) een Overlegcomité. We hopen dat ze er verder kijken dan kerst en nieuwjaar. Er is een plan nodig waar we in 2022 op kunnen terugvallen zonder van de ene paniekmaatregel naar de andere te huppelen. En simpel is dat niet nee. Maar we gaan een samenleving moeten opbouwen waarin een plek is voor dat verdomde virus, of dat nu Omicron heet of niet.

