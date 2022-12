Sinterklaas is met zijn roetpieten nog maar net de stoomboot richting het zuiden opgeklauterd of een andere rood-wit geklede, dik bebaarde oude man klopt al aan de deur om met lof en cadeautjes te zwaaien.

Met een buik vol chocolade, speculaas, Maria-snoepjes en een mandarijn of twee hoeven de jonge Waregemnaars niet lang te wachten om een andere held te ontmoeten. Vanmiddag opent namelijk het Huis van de Kerstman zijn deuren in park Baron Casier.

Wie nog onbezorgd door het leven glijdt en jonger dan 13 jaar is, krijgt in ruil voor een ingekleurde tekening een leuke attentie van de oude weldoener. Indien hij niet thuis is, wegens drukke voorbereidingen, dan kan de tekening in de brievenbus gepost worden en komen elfen ’s nachts het cadeautje onder de kerstboom verstoppen.

Een gigantische centrale kerstboom in het stadskern komt er niet, maar de centrumstraten werden alvast sfeervol versierd. Het doet toch iets in deze periode waarin het om 17 uur al ijskoud en pikdonker is.

Een kerstmarkt zonder glühwein of jenever is het opzetten niet waard

In mijn huis staat er nog geen kerstboom, ondanks verwoede pogingen van mijn geliefde wederhelft en mede-eigenaar van deze 25 jaar durende investering. Er is een kamp waarvoor de kerstsfeer in huis halen niet vroeg genoeg kan gebeuren, en er is een kamp die in november weigert om toe te geven dat de dagen heel snel verstrijken en de kerstboom tijdelijk weert met de drogreden ‘Eerst moet Sinterklaas gepasseerd zijn’. Die kampen zijn bij ons perfect in balans.

Bovendien wonen hier twee jonge katten, die de kerstboom en al wat er inhangt als een dagelijks klimparcours zullen opvatten. En wat valt, dat breekt, dus zullen we waarschijnlijk plastieken voorwerpen moeten ophangen. Want een kerstboom zonder ballen is zoals een kerstmarkt zonder glühwein of jenever, het opzetten niet waard.