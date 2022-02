Een gebouw met een verleden

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Vorige week kwam er een Nederlandse fotograaf om een portret te maken. Omdat hij wat te vroeg was, had hij Tielt al even verkend. Wat hij in een klein stadje als Tielt helemaal niet had verwacht, was de Hallentoren op de markt. Hij vroeg me waarvoor het gebouw vroeger diende. Tot mijn scha en schande moest ik toegeven dat ik dat niet wist – alleen dat er af en toe een gevangene in belandde. Schaam u, De Craemer! Toen de fotosessie erop zat, ging ik meteen op zoek. Want de trots van Tielt, dat is toch ongetwijfeld de Hallentoren?

Het imposante gebouw met belfort siert dan ook al jaar en dag onze stad. Meer zelfs, sinds 1275 is de Hallentoren hét symbool ervan. Het middeleeuwse economische en sociale leven speelde zich errond af. Omdat het op de plaats stond waar vroeger de Lakenhalle was, kreeg het de naam Hallentoren.

Hallentoren: het mooiste gebouw van Tielt en omstreken

Het gebouw stond symbool voor de onafhankelijkheid van de stad – in die tijd een hele verworvenheid. Omdat op de eerste verdieping de schepenkamer was, had het een politieke functie, maar ook een economische: nadat in 1650 het meetrecht op lijnwaad wordt ingevoerd, gebeurt in de tweede helft van de 17de eeuw het meten en verkopen ervan in de halle.

Zijn huidige vorm dateert uit de jaren 1558-1560, behalve de wapenschilden van belangrijke families en heerlijkheden die tijdens de restauratie in 1890 werden aangebracht. De peervormige campanile bevat een zeldzame Du Méry-beiaard. In 1773 maakten de Brugse klokkengieters Du Méry het mogelijk te genieten van sfeervolle deuntjes. De Hallentoren werd in 1999 opgenomen op de lijst van werelderfgoed van Unesco.

