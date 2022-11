Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen

Van het westelijk front geen nieuws. Of moeten we de blijde christelijke mare dat Dirk De fauw de CD&V-lijst in 2024 in Brugge zal trekken tot ‘nieuwsfeit’ kapittelen? Het is bizar dat de partijtop zo lang draalde met die beslissing, na de fout met Patrick Moenaert tien jaar geleden. Een ezel stoot zich toch geen tweemaal aan dezelfde steen?

De tsjeven hebben blijkbaar minder ‘ballen’ aan hun lijf dan de sossen. Pablo Annys, lijsttrekker van Vooruit en auteur van het boekje ‘Brugge met (b)allen’, haastte zich om te melden dat wie voor hem stemt, zeker is van een zesjarig mandaat. In tennistermen ‘a love game’. CD&V opteert tijdens het WK voor een voetbalscore. Wordt het 4-2 of 2-4 in de onderlinge strijd tussen Dirk De fauw en Franky Demon? De pronostieken en weddenschappen kunnen nu beginnen.

Middeleeuws

Hoe gelukkig mogen wij Bruggelingen ons prijzen dat we ons anno 2022 doorheen onze West-Europese ziekenfondsbrilletjes kunnen ergeren aan het verbod op onzichtbare Tomorrowland liefdeskragen op de reserveshirts van de Rode Duivels. Of aan de verwerpelijke, middeleeuwse vooringenomenheid tegen lgtbq+ van het verre islamitische Qatar en de ondemocratische FIFA.

Middeleeuws? Dertig jaar geleden noemde de Kerk homofilie ook vanop de Brugse kansels een zonde en nu nog durven Belgische queer voetballers zich niet te outen in dat macho-wereldje. Het WK bewijst dat het kleine West-Europa internationaal niks meer in de pap te brokken heeft in een snel veranderende wereld.

Luxe

We hebben de luxe om ons bezig te houden met de schande dat Brugge al kerstbomen plaatst voor de blijde intrede van de Sint (met of zonder roetpieten). Of met de vraag of duizenden Wintergloed-ledlichtjes verantwoord zijn in tijden van klimaatopwarming en energiecrisis. Die debatten verwarmen onze huiskamers, waar de thermostaat een graad lager staat, in een poging de gasfactuur betaalbaar te houden.

Ondertussen dreigen miljoenen Oekraïners door smerige Russische bommen op energiecentrales en ziekenhuizen deze winter echt van koude en ontbering te sterven. Kiev bevindt zich op amper 2.000 km van Brugge. Ook daar faalt de onmondige EU. Denk daar even aan als je dit weekend een Glühwein op de kerstmarkt drinkt. Weet dat je ‘gezegend’ bent omdat je in het Brugse paradijs woont! Santé!

