Een Brugse metropool

Dirk De fauw droomt ervan om de geschiedenisboekjes in te gaan als de burgemeester die van Brugge een metropool maakte. Net als Antwerpen en Rijsel. Michel de sanering van de stinkende reitjes, Frank Mister Kassei, Patrick zijn Concertgebouw en Renaat zijn Triënnale. Nu is het mijn tijd om vermeld te worden in de Brugse annalen, denkt Dirk.

Bijgevolg lanceerde de Brugse burgemeester tijdens de gemeenteraad het idee van een groot Brugs district met minstens zes nabijgelegen gemeenten. Van Knokke-Heist en Blankenberge weet hij dat ze nooit zullen willen toehappen. Maar hij wil het komende jaar Damme, Zuienkerke, Oostkamp, Beernem, Jabbeke en Zedelgem warm maken voor zijn idee.

Tegelijkertijd toont hij aan wie nog altijd de baas is in het schepencollege. Want Dirk is het beu dat Mercedes openlijk flirt met Zuienkerke, dat Pablo zich verzet tegen een fusie met landelijke gemeenten waar de tsjeven de plak zwaaien en dat Franky geen fusie met Damme wenst, omdat hij dan met Joachim Coens een strijd om het lijsttrekkerschap moet aangaan.

Ook in het stadiondossier lopen, tot grote ergernis van de burgemeester, niet alle schepenen in het gareel. Zo lekte vorig weekend Mercedes de nieuwe plannen voor het Kanaaleiland, waaraan Dirk samen met Cercle maandenlang in stilte gewerkt had, vroegtijdig uit. Misschien kan een Brugs district ook een oplossing bieden voor die processie van Echternach: indien Sint-Pieters en het Kanaaleiland niet lukken, is er nog ruimte vrij in Sijsele en kan Cerceltje zich nog blijven ‘de ploeg van ’t stad’ noemen.

Zal Dirk De fauw zijn collega’s overtuigen van de noodzaak van zo’n district? Voorlopig lijken enkel Beernem en Jabbeke al gewonnen voor het idee, de rest wacht af. De tegenwind zal vooral van Oostkamp komen. Jan De Keyser verkiest een front van de drie gemeenten ten zuiden van Brugge. Toch is schaalvergroting nodig in deze crisistijd, voor het behoud van een goede publieke dienstverlening.

