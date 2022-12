Een bijzonder jaar

2022 loopt op zijn laatste benen en ik weet niet waar te beginnen om het te overschouwen. Dit jaar is er immers ongelooflijk veel gebeurd, zowel in mijn persoonlijk leven als dat van de mensheid – of moet ik zeggen mensdom? Zeker als we kijken naar wat Poetin nog steeds aan het uitspoken is in Oekraïne, maar laten we zeker ook andere conflicten in de wereld niet uit het oog verliezen. Vrede op aarde, zoals we met Kerstmis altijd wensen aan elkaar, is duidelijk nog veraf. Straks krijgen we weer een jaar tijd om dit in orde te krijgen.

Ook op politiek vlak botert het precies steeds minder bij ons. Federaal lijkt het op een kibbelkabinet, waar we tot nu toe nog niet de gevolgen van voelen in onze kattenstad. Al is het wel de vraag wat het nieuwe jaar ons op vlak van energie zal brengen.

Ik mag gelukkig zijn dat ik nog steeds een vast contract heb tot in de lente van 2023, maar wat zal de toekomst brengen en hoe zal mijn jaarlijkse eindafrekening eruitzien? Met een bang hart wacht ik die dag af terwijl ik ondertussen mijn maandelijkse voorschot verhoogd heb tot 200 euro. Al vrees ik dat dit wellicht een druppel op een hete plaat zal zijn, maar aan het begin van een nieuw jaar wil ik toch positief eindigen.

We krijgen weer een jaar de tijd om van elkaar te genieten: ik wens het u en onszelf alvast van harte toe in 2023!

In februari kreeg ik een nieuwe knie. Die laat geregeld nog van zich horen, maar ik kan weer weg en dat is het voornaamste. Eind augustus moesten mijn ouders om gezondheidsredenen verhuizen. Gelukkig vonden ze een serviceflat waar ze nu met nieuwe moed schrijven aan een volgend hoofdstuk van hun levensverhaal.

Ondertussen bracht ik de administratieve rompslomp in orde om mijn Cubaanse partner en ons dochtertje opnieuw in Ieper te krijgen. Dat leek meer op een processie van Echternach, maar uiteindelijk kwam het in orde en landden ze goed en wel in België op 22 december. Net op tijd om voor de eerste keer samen met mijn familie Kerstmis te vieren. Dat deed deugd. Ik ben mijn familie en vrienden dankbaar dat ze me in deze keuze altijd gerespecteerd en geholpen hebben. We krijgen weer een jaar de tijd om van elkaar te genieten: ik wens het u en onszelf alvast van harte toe in 2023!