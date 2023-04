Een andere wereld

Hoe zou de Westhoek eruit zien mocht Lernout & Hauspie niet ten gronde zijn gegaan? Dat vraag ik me geregeld af in een wereld waarin IT-reuzen als Facebook, Google en Apple de economische plak zwaaien en de ene na de andere ‘revolutionaire’ technologiedoorbraak het nieuws domineert. In veel gevallen zijn in die nieuwe technologieën componenten te vinden waarmee L&H al in de jaren negentig bezig was.

Denk maar aan artificiële intelligentie, dat met de lancering van Chat GPT naar het brede publiek gebracht werd. In amper vijf dagen wist de chatbot van Open AI een miljoen gebruikers te lokken. Maar al in 1999 zette The Economist L&H op de eerste plaats in de ranglijst ‘Wie wint de ratrace in AI?’.

“Chat GPT is gebaseerd op neurale netwerken en het bestuderen van grote massa’s data. Wij waren daar al mee bezig in 1998”, zegt Jo Lernout daar anno 2023 over. “Hadden we blijven bestaan, dan waren wij voorlopers. Je mag niet vergeten dat we een beurswaarde hadden van 11 miljard dollar. We hadden dus ook de middelen om leider te blijven.”

Wat als… L&H de ratrace in artificiële intelligentie gewonnen had?

Jo Lernout blijft beklemtonen dat de instorting van L&H het gevolg was van paniek na een lastercampagne van de concurrentie, met Microsoft – de grootste investeerder in Open AI – op kop. Je kan echter niet ontkennen dat onafhankelijke rechtbanken de bestuurders meermaals veroordeelden voor fraude. In 2021 nog werd Lernout samen met vijf andere bestuurders veroordeeld tot een schadevergoeding van maar liefst 655 miljoen euro.

De gedupeerden waren veelal lokale investeerders die een groot deel van hun spaargeld toevertrouwden aan het veelbelovende spraaktechnologiebedrijf en het daarna in rook zagen opgaan. Wat als L&H beter gemanaged werd en alsnog de wereldtopper werd in spraaktechnologie en artificiële intelligentie? Was de Westhoek dan het steenrijke Silicon Valley van Europa geworden? Misschien was er dan wel geld genoeg om de A19 door te trekken en het openluchtzwembad te behouden.