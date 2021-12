Een 17de of een 12de plaats is wel een heel verschil, meneer Dury

Het wordt stilaan een serie Netflix waardig: what happens in Bruges? Tussen coach Philippe Clement en Ruud Vormer, jawel. In de aanloop naar Club-Zulte Waregem trok de aanvoerder alvast nog eens naar zijn baas. Why, coach…? Het is raden naar de uitleg die hij kreeg maar zondagavond zat hij tegen Essevee toch maar weer op de bank. De tweede helft mocht hij wel meespelen en, het dient gezegd, er stak toch meteen meer dynamiek in het spel. Want, dat moet ook gezegd: lijken de vier opeenvolgende overwinningen, beker inbegrepen, in het voordeel te spelen van Clements keuzes, het spel van de landskampioen blijft weinig overtuigend.

Vooral defensief loopt het mank: Hendry zakt verder weg en bij zowat elke interventie van Nsoki hoor je de fans denken: wat heeft Mechele misdaan? Waardoor ook Mignolet niet meer dezelfde is. Nu volgt de moeilijke verplaatsing naar OHL en dan de topper tegen Anderlecht, steeds zwieriger. Vijf goals op Seraing ook, als Club zo verdedigt tegen paars-wit… En als Vormer ook zondag moet toekijken… Toch spanning dezer dagen bij blauw-zwart.

Nieuwe storm?

Net zoals in Waregem. Essevee is intussen al op de barrageplaats voor degradatie gesukkeld, dan kan Dury wel zeggen “14de of 17de of 18de maakt niet zo’n verschil” als Essevee in zijn twee komende thuiswedstrijden, tegen leider Union en het stugge KV Mechelen, niets raapt, gaat het wéér stormen in Waregem.

Terwijl de storm bij Cercle helemaal is gaan liggen na een plotse 9 op 9 en 6 op 6 onder Dominik Thalhammer, de verbijstering omwille van het ontslag van Yves Vanderhaeghe is al helemaal uitgestorven. Dinsdag kunnen ze tegen Seraing al misschien meteen naar de 12de plaats wippen én dat is wel een heel verschil met de 17de, meneer Dury.

Interessante derby

Morgen dinsdag staat ook KVO-KVK op het programma. KV Oostende had beter verdiend in Charleroi maar kan toch maar beter snel wat verder uit de buurt blijven van Dury en co. Terwijl Kortrijk na de gelukkige zege tegen OHL – twee onnozele rode kaarten – eens moet bevestigen dat het inderdaad top 8 waard is. Een interessant West-Vlaamse derby dus.