Economisch was het in hartje West-Vlaanderen een week met ups en downs

Begin augustus staat traditioneel bekend als komkommertijd. De helft van het land zit thuis of is het slechte weer ontvlucht naar het zuiden en de andere helft doet het liever nog wat op het gemak. Meestal valt er dan ook amper tot geen nieuws te rapen. De conjunctuur is een pak minder, maar geen nieuws, dat is dit jaar overdreven. Naast heel wat benefietacties, waaronder voor vzw ’t Kattenkwaad (zie hiernaast) en voor de kleine Mauro (zie p. 34), is er ook vooral opvallend economisch nieuws in deze krant terug te vinden.

Twee bekende zaken uit de regio maakten deze week bekend te sluiten. Zo houden Nancy en Johan van de bekende vechtsportgroothandel All-Sports in Roeselare het na 35 jaar voor bekeken. Met spijt in het hart, want het liefst hadden ze nog wat doorgedaan. De online concurrentie bleek te groot en tijdens corona waren het de contactsporten, zoals de meeste vechtsporten, die het eerst verboden werden. Heel wat jongeren hebben zo afgehaakt en daarmee heel wat klanten. Een klap die ze nooit te boven gekomen zijn. Helemaal stoppen doen ze niet. De handel in bedrijfskledij blijft.

Roeselare heeft haar naam als shoppingstad weer waargemaakt

In Izegem stopt Bulik 2.0 er binnenkort mee. Het bedrijf is vooral bekend door standenbouw en toonde zich ondanks corona de laatste jaren bijzonder veerkrachtig. Het gezin verhuist in de winter naar Spanje waar nieuwe opportuniteiten zich aanbieden. Een overnemer van het bedrijf is er niet. Een bekend Izegems bedrijf verdwijnt zo van de economische kaart.

Gelukkig kunnen we niet alleen negatief economisch nieuws brengen. Zo opent Melanie Vanstaen vanaf 15 augustus haar Camillus in hartje Roeselare. Na jaren een cateringbedrijf gerund te hebben, gaat ze nu voor een vaste stek. En in Izegem mochten we deze week de heropening van Kaffee Lagaar vieren. Het café van Paul Berlamont wordt nu gerund door Tom Sintobin, zo wordt hij meer dan ooit de nieuwe horecapaus. Want als er over horeca gesproken wordt in Izegem, dan is de naam Tom Sintobin zelden ver weg. Neem daar nog eens bij dat de solden in Roeselare, in tegenstelling tot de nationale tendens, wel een succes waren. Waarmee de Rodenbachstad haar naam als dé shoppingstad van West-Vlaanderen weer waarmaakt. Het zijn de economische verhalen die we het liefst brengen. Komkommertijd of niet.