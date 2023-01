Mi beste wensn, up e goe joar en e goeie gezondheid. Geef toe, sinds 1 januari hoorden we dé slagzin voor het nieuwe jaar meermaals voorbijkomen. Dat wens ik u, beste lezer, uiteraard ook.

Ik hoop oprecht dat 2023 een ‘stabieler’ jaar mag worden. Over vrede op aarde zal ik me wijselijk niet uitspreken, maar ik verlang om het jaar eens af te sluiten zonder het gevoel te hebben dat ik het heb ‘overleefd’.

Op persoonlijk vlak heb ik in 2022 behoorlijke stappen gezet, en daar ben ik best trots op. Rust in mijn hoofd is het belangrijkste en dat zal ik ook in 2023 voldoende proberen te bewaken.

De financiële, hogere kosten die we allemaal naar het hoofd geslingerd krijgen, laten niemand onberoerd. Het lijkt soms alsof we dweilen met de kraan open, maar we ploegen voort. Alles komt goed, nietwaar?

Nu alle feestjes achter de rug zijn, lig ik ziek aan mijn bed gekluisterd. Het jaar heb ik alvast prima ingezet, met een doosje Dafalgan en antibiotica in de hand. Laat dit meteen mijn goede voornemen zijn: wat minder vaak ziek zijn. Kan dat?

Op zondag 8 januari mogen we klinken op 2023 tijdens de nieuwjaarsreceptie voor alle Poperingenaars op de Grote Markt. Bewonder dan nog eens de prachtige nieuwe kerstversiering, want hoe mooi is die geworden?

