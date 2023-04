‘Bij onze planning maken wij samen met de overheid keuzes tussen verschillende projecten, in functie van de financiële middelen die werden voorzien. Er komt een nieuwe kans na 2032.’ Zes keer herhaalde de NMBS-woordvoerder die woorden, verder geraakte hij niet. Nu, die man doet ook gewoon zijn werk, maar het is compleet onbegrijpelijk waarom het station van Waregem niet op de lijst van investeringen voor de komende tien jaar terechtkwam.

Cercle Brugge dompelde zondagavond gans de stad in diepe rouw. De NMBS wist de donderdag ervoor al vroegtijdig zout in die wonde te strooien. Waregem moet even bekomen van deze dubieuze, doldwaze dubbele degradatie.

Al twintig jaar ijveren inwoners, pendelaars en het lokaal bestuur voor een aanpassing van het stationsgebouw. Los van het feit dat het allesbehalve oogt als een visueel pareltje – De Sovjet-Unie van de jaren tachtig vraagt zijn gestolen design terug – telt de infrastructuur meer gebreken dan de Essevee-verdediging tijdens de eerste 10 minuten tegen Cercle.

Minder mobiele reizigers geraken niet op het perron, reizigers met fysieke ongemakken, kleine kinderen of een zware valies met moeite op de trein. Het is bespottelijk te noemen dat de NMBS het station van Waregem niet als prioriteit ziet, en dat voor de komende tien jaar! Zeker als je weet dat er geïnvesteerd wordt in stations met zo’n 2.000 reizigers per dag minder, die reeds over verhoogde perrons beschikken.

Prestigeprojecten zoals Gent en Luik kosten samen meer dan één miljard euro. Tegen dat Gent is afgewerkt, spreken de dieren opnieuw en mag je er dus nog een half miljard bij optellen. Extra zout in de wonde: in Kortrijk verschijnt tegen 2032 een nieuw paradepaardje. Geraamde kostprijs: 89 miljoen euro, effectieve kost: 400 miljoen. Waregem zal actie ondernemen, dat staat vast.