Hij heeft het gedaan! Niet Eli Iserbyt, niet Laurens Sweeck, maar wel Michael Vanthourenhout is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. Na een prachtig BK vol suspens en spanning maakte hij in de slotronde het verschil. Al lag het breekpunt van Sweeck misschien wel een halve ronde eerder, toen hij voor de tweede keer bleef haken in een gewisselde fiets van Vanthourenhout. Sweeck gooide nadien met modder richting de mecanicien van Vanthourenhout en Belgian Cycling, die de mecanicien beboette, gaf hem ook gelijk: wat er in de materiaal post gebeurde was inderdaad niet helemaal koosjer.

Het doet evenwel niets af aan de zege van Vanthourenhout, want hoe hij de titel uiteindelijk toch in de wacht sleepte, was erg knap. De favorietenrol, toch een nieuw gegeven voor Vanthourenhout, deerde hem niet en van bij de start had Vanthourenhout de zaken relatief onder controle. Eén keer moest hij een gaatje laten op Sweeck, maar uiteindelijk hield de Wingenaar de regie altijd goed in handen en maakte hij het ook koelbloedig af, met dank aan de sterke passages op de befaamde Mont Henri.

Dit BK is een zoveelste bewijs dat Vanthourenhout dit jaar een killer is geworden

Een zoveelste bewijs dat Vanthourenhout dit jaar een killer is geworden. Doelen stellen én behalen, je moet het maar doen. Het Europees kampioenschap in Namen: check, Overijse: check, Val di Sole: check. En nu ook het BK: check. De winnaar in Vanthourenhout is eindelijk – op toch 29-jarige leeftijd – wakker geworden.

Na de Europese titel, nu ook een Belgische. Het veldritseizoen 2022-2023 was meer dan ooit het seizoen waarop Vanthourenhout zich aan de top van het Belgische, en mondiale veldrijden nestelde. Een grand-crûjaar dat de komende seizoenen moeilijk te evenaren wordt. Volgende maand volgt nog het WK, maar zelfs zonder WK-medaille is het seizoen van Michael Vanthourenhout al méér dan geslaagd.

Dat in de marge Gerben Kuijpers, vijfde in de einduitslag, ook de Belgische titel pakte bij de elite zonder contract, maakte het West-Vlaamse feestje in Lokeren helemaal compleet.