Dikketruiendag in een nieuw jasje

In scholen en organisaties doorheen Vlaanderen vond donderdag de 19e editie van Dikketruiendag plaats. Al steekt die formule sinds dit jaar in een ander jasje. Dikketruiendag vervelt namelijk tot de campagne #iktrekhetmeaan. Een begrip dat volgens mij minder blijft hangen en op termijn zal slijten. In de reden erachter kan ik me wel vinden.

In de beginjaren lag de klemtoon van Dikketruiendag op het lager zetten van de verwarming. Toen ik een middelbare puber was, klaar om de wereld te veroveren, wisten mijn klasgenoten goed genoeg waarom die actie werd georganiseerd. Het was beter voor het klimaat en met die ‘speciale dag’ – vaak slechts een namiddag – droegen we ons steentje bij.

De problematiek rond de klimaatopwarming was minder voelbaar. We discussieerden toen niet lang over de toestand van de wereld en het milieu vlakbij en ver weg. Als het te koud werd, trokken we binnen gewoon onze jas aan. Het is een goed teken dat de materie veel meer aandacht krijgt in scholen en de tieners er zich in interesseren.

Hier trilt de grond enkel op het einde van augustus

Dikketruiendag zet naast de verwarming lager zetten ook in op thema’s zoals sluipverbruik, klimaatvluchtelingen, vergroening en duurzame mobiliteit. #iktrekhetmijaan wordt een campagne die mensen, scholen en organisaties activeert en toont wat men kan doen voor het klimaat. Want Moeder Natuur is meedogenloos en spijkerhard. Dat werd onlangs duidelijk in Turkije en Syrië.

De gigantische ramp daar is op zich geen gevolg van de klimaatopwarming. Er lopen namelijk twee belangrijke breuklijnen door de regio, en bij te veel wrijving kunnen er aardbevingen ontstaan. Hier is die kans gelukkig bijzonder klein. De grond trilt enkel eind augustus, en de gevallen slachtoffers hebben hun lot vaak zelf in de hand.

Een warme donatie kan de getroffen mensen vooruithelpen. Die hartelijke solidariteit past wel tijdens WarMegem.