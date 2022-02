Derby tussen KVK en Essevee is nu echt wel het derby van de kneusjes

Dat wordt komende zaterdag een leuk derby, de slag om Zuid-West-Vlaanderen… Waar is de tijd van een laaiende ‘Vlasico’ tussen de Kerels en de Boeren, allebei tuk op Play-off 1 – nog de tijd dat er daar nog 6 plaatsjes in waren?

Zaterdag is het eerder het derby van de Kneusjes: KV Kortrijk, 3 op 21 in 2022 versus Essevee Zulte Waregem, ook maar 3 schamele puntjes in vorige 7 matchen. Van nummertje 12 tegen nummertje 16. Had de Veekaa in december geen 9 op 9 neergezet, het was een zuiver degradatieduel, nu volstaan die 11 punten voorsprong op voorlaatste Seraing wel zeker?

Essevee zit al langer in de penarie, het ”beginnersgeluk” van Timmy Simons – dixit ex-coach Francky Dury na de 6 op 6 waarmee Simons-De fauw startten – was snel op. Vraag is of ‘positivo’ Simons, die het deze keer probeerde met Dompé op de bank, zich niet eens kwaad moet maken. We volgen Deschacht die vorige week in deze krant opriep dat er al eens meer mag worden gescholden aan de Gaverbeek. Op Beerschot en op Genk, en thuis tegen Oostende en Anderlecht, was het telkens te lang in de match te mak. Alsof nog steeds niet helemaal is doorgedrongen dat Essevee misschien wel niet wint van Seraing, volgende week. En dat het plots zeer ambitieuze, ‘Amerikaanse’ RWDM bij eventuele barrages wellicht een heel kwaaie tegenstander wordt. Winst in het kneusjes-derby zou in elk geval veel deugd doen.

Maar wat is loos bij KV Kortrijk? De Veekaa verliest nu ook al van Beerschot, na een snelle voorsprong zelfs, het wordt pijnlijk. Men kan niet blijven klagen over een gebrek aan efficiëntie, KVK voetbalt momenteel ook zonder allure (de match met de B-ploeg tegen Antwerp uitgezonderd). KVK, klaarblijkelijk vermoeid door het zware trainingswerk onder Belhocine, moet dringend zaterdag dringend op zoek naar eerherstel, het heeft een reden dat de coach in het Guldensporenstadion steeds lastiger rondloopt. Maar vorig seizoen kon Essevee ook al winnen in Kortrijk. En de volgende weken wachtten Genk en Union, KVK én Belhocine kunnen maar beter zaterdag de sluimerende twijfels wegspelen.

En zo wordt het derby van de kneusjes toch nog interessant.