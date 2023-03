Decospan Menen, dé beste sfeerploeg ter wereld

De dag van de bekerfinale afgelopen zondag werd aangekondigd als een feestdag voor de Meense volleybalfans en niemand kwam bedrogen uit. Tenzij de supporters die echt geloofden dat Menen sportief iets in de pap te brokken zou hebben tegen de Roeselaarse machine.

Decospan keerde wat dat betreft van een kale reis terug van het Antwerpse Sportpaleis, maar het mocht wel een pak onvergetelijke anekdotes, ongeziene sfeer en tientallen kippenvelmomenten in de valies steken. De groene muur liet zich al van bij het ochtendgloren horen en de decibels gingen – naarmate het Antwerpen naderde – alleen maar de lucht in. Fans die al tien jaar geen volleymatch meer gezien hadden, voor sommigen een eerste verplaatsing ooit en hier en daar kinderen die zelfs nog nooit een volleymatch hadden bijgewoond, tekenden present. Dit geestig allegaartje genoot van begin tot eind. En dat einde was voor menig fans in de vroege uurtjes. Van het sportief pak rammel dat Menen kreeg van grote buur Roeselare viel amper iets te merken. Alleen net na het laatste fluitsignaal maakte het aanvankelijke genot van enkele spelers plaats voor tranen. Sinnesael – wat een loopbaan! – besefte dat zijn gloriemomenten als speler voorbij zijn en Van Hoyweghen baalde bij de gedachte dat hij met 4 verloren bekerfinales op 4 partijen met een pijnlijk record flirt.

Dit geestig allegaartje genoot van begin tot eind.

De tranen maakten al snel plaats voor extase in z’n grootste vorm wanneer de spelers met hun busjes aankwamen aan thuishaven de Vauban opgewacht door honderden – nog steeds uitzinnige – supporters. Het dansfeest achteraf, uiteraard met spelers op het podium, zal voor degenen die toen nog niet lazarus waren ook onder de categorie ‘om nooit te vergeten’ vallen. En feestjes waren er de voorbije seizoenen bij de vleet in de clubbar, ondertussen het best draaiende café van Menen. Ja, Decospan is met voorsprong de beste sfeerploeg ter wereld. Geen enkele volleybalploeg op het hoogste niveau doet dit clubje na. En de recente afgang in de titelfinales, de 0 op 15 in de Champions League en de kansloze bekerfinale? Ach, dat wordt wel weer weggespoeld na een volgend succesje. Misschien zaterdag na een thuiszege tegen Gent? Afspraak twee uur na de match aan of op de toog!