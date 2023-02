De weg naar Zweinstein

Brugge is aan een tragedie ontsnapt. Stel dat vorig weekend de gevel van The Wizzard Store in de Philipstockstraat het enkele uren voordien begeven had! Dan waren er zeker doden gevallen. Nu vielen er brokstukken op het voetpad op zondagochtend om 1 uur ’s nachts. Misschien heeft de magie van Harry Potter, wiens merchandising te koop wordt aangeboden in die winkel, Brugge voor een echte ramp behoed.

Op dat nachtelijke uur bevond zich gelukkig niemand op het voetpad voor het afbrokkelende pand. Enkele licht beschonken klanten in biertempel Cambrinus verslikten zich wel in hun gerstenat bij het gedaver van een paar ton vallende gevelstenen. Ze waanden zich eventjes in het door aardbevingen geteisterde Turkije en Syrië, waar de dodentol opgelopen is tot vele tienduizenden slachtoffers onder het puin.

Wie treft schuld?

Treft de eigenaars van het pand schuld? In 2015 vielen er ook al steentjes naar beneden. De Brugse familie Renier-Wolfcarius gaf nochtans gehoor aan het jongste inspectierapport van Monumentenwacht West-Vlaanderen, dat van oktober 2022 dateert: ze hadden al actie ondernomen om een aannemer aan te stellen voor de broodnodige renovatiewerken. Maar tovenaar Voldemort, Heer van het Duister, stak stokken in de wielen en pakte hen in snelheid. Nog voor het herstel kon worden uitgevoerd, donderde een deel van de eeuwenoude klokgevel naar beneden.

Dit drama illustreert de pijnpunten van het onderhoud van de historische gebouwen in Werelderfgoedstad Brugge. Amper elf monumentenwachters staan in voor de inspecties in heel de provincie. Ze beheren een portefeuille van slechts 1.200 erfgoedobjecten, Brugge alleen al telt 4.572 waardevolle objecten, en treden pas in actie als eigenaars van beschermde panden het vragen en 50 euro per gepresteerd uur willen ophoesten.

Hekserij

En dan hebben we het nog niet over de processie van Echternach om restauratiesubsidies te verkrijgen. De weg naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus is makkelijker te vinden. Uiteraard verbleekt dit Brugs faits divers bij de tragische aardbevingen in het Midden-Oosten. Behalve voor wie op een fataal moment passeert in de Philipstockstraat.

