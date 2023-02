De weg naar de sjerp

In mijn eerste column van dit voorbijrazende 2023 vroeg ik mij af wie het CD&V-bestuur naar voor zou schuiven om de afscheidnemende Kurt Vanryckeghem te vervangen op de begeerde nummer 1-plaats. En vooral, hoe snel men die knoop zou doorhakken. Afgelopen maandag was het reeds zover.

Na een intern referendum verkozen de CD&V-leden schepen Kristof Chanterie als kandidaat-burgemeester, de partij besliste nadien om die uitslag bindend te maken.

We moeten er geen doekjes om winden. Sinds de lokale verkiezingen van 1976 behaalden de Waregemse christendemocraten telkens een absolute meerderheid. Dat Chanterie een bijzonder grote kans maakt om eind 2024 de burgemeesterssjerp over te nemen, valt niet te ontkennen. Toch hoop ik op een spannende strijd en wat leven in de brouwerij, ik verdien er namelijk mijn brood mee.

Bovendien veranderen er enkele zaken. De Vlaamse regering heeft de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen afgeschaft. Uit onderzoek van KU Leuven blijkt dat er in dat geval slechts 25,8 procent van de laaggeschoolden zou gaan stemmen, tegenover 67 procent van de hoogopgeleiden. Stel dat het op zondag 13 oktober 2024 hevig regent, zal de opkomst ook kleiner zijn.

Hevige regen kan resultaten beïnvloeden

Of jonge gasten die zaterdagnacht flink de bloemetjes buitenzetten, en zondag liever hun roes uitslapen. Het klinkt bizar, maar ook zo’n zaken zullen invloed hebben op de resultaten. Plus, het is afwachten wat de nationale verkiezingen in mei 2024 opleveren. Al lijkt een partij als CD&V daar niet onderhevig aan. In peilingen zakken ze onder de symbolische tienprocentgrens, maar ze tellen wel bijzonder veel burgemeesters.

Het vertrek van Kurt en de nationale politiek van de voorbije jaren kunnen voor verrassende wendingen zorgen. Benieuwd naar de reactie van de andere partijen. De strijd is alvast begonnen.