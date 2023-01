De vele nieuwe projecten in Roeselare beloven veel groen, nu hopen dat die belofte waargemaakt wordt

Op korte termijn zullen twee ‘kankerplekken’ in het centrum van de stad aangepakt worden. De werken aan het Zuidpand zijn daarbij al het verst gevorderd. Het grijze, mistroostige gebouw ligt tegen de grond. Voor altijd voer voor nostalgici op sociale media. In de plaats komt het Mandelhof met ruimte voor bewoning en groen. Qua uitzicht gelijk hoe een hele verbetering.

Die plannen waren al een tijdje bekend, daarom was het reikhalzend uitkijken naar de toekomstige bestemming van het vroegere Heilig Hartziekenhuis. Sinds de verhuizing van de patiënten in de zomer van 2020 ligt alles er vooral te verkommeren. Er werden verschillende ballonnetjes opgelaten voor eventuele projecten, maar niets concreet. Dat er in hartje Roeselare vooral plaats moest zijn voor groen, dat was een zekerheid. En als het kon ook nog wat zorg, om de site toch in ere te houden.

Op vijf jaar tijd zal het stadsbeeld van Roeselare zienderogen veranderen

Nu resulteert dat eindelijk in een concreet plan, waarbij de verkavelingsvergunning zopas werd ingediend. Het plan is ambitieus en zal met twee hectare groen, inclusief 280 te planten bomen, door de omwonenden ongetwijfeld op gejuich onthaald worden. Meer scepticisme verwachten we voor de geplande bouwblokken van vijf, acht en vooral die van zestien verdiepingen. Het wordt volgens de initiatiefnemers niet het hoogste gebouw in de stad, maar dat zal wellicht niet veel schelen. Het is afwachten hoe dat er vormelijk uit zal zien. De ontwikkelaars hopen in 2024 te beginnen bouwen. In afwachting zijn ze momenteel volop bezig met 700 ton asbest te verwijderen. Dat alleen al is een mooie stap.

Daarmee wordt er de komende jaren meer dan ooit gebouwd in het centrum van Roeselare, en dan hebben we het zelfs nog niet over de werkzaamheden aan het nieuwe stadhuis gehad. Wie de Rodenbachstad nu verlaat en over vijf jaar terugkeert, zal ongetwijfeld met grote ogen rondkijken. Nu hopen dat elk project de beloofde verbetering voor het Roeselaars stadsbeeld waarmaakt.