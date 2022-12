2023 is nog niet begonnen en ik heb het al zweten. Ik moet trakteren… Want onze redactie heeft op de valreep nog een record verbroken. Nooit eerder werd onze website zo vaak bezocht als in december (en dan is de maand nog niet eens helemaal voorbij). Champagne! Of chocoladecake, dat kan ook.

Zoals zovelen hebben wij dezer dagen een goed voornemen. We willen niet vermageren of elke dag 200.000 stappen zetten, we willen wel met KW nog meer groeien online. Kranten maken we al 126 jaar (zo oud is onze oudste editie) en dat doen we met veel plezier nog een paar eeuwen extra, maar de toekomst is ook digitaal.

Als enige medium van het land hanteren wij al het hybride krantensysteem: tijdens de week kan je bij ons het nieuws uit alle gemeenten volgen op de site, in het weekend kan je op papier genieten van de meest West-Vlaamse krant ter wereld. Elke week schrijven wij meer dan duizenden artikels, die sinds kort ook bijna allemaal op KW.be komen – vandaar ons record wellicht.

“De journalisten van morgen gaan onze krant kapen”

We maken ons dus klaar voor een fantastisch nieuwsjaar, en zoals jullie van ons gewoon zijn: met ook heel veel aandacht voor al het goede dat hier gebeurt in onze provincie. Elke dag van de week online en op vrijdag in print.

Want het mag ook duidelijk zijn: we willen in 2023 ook superstraffe kranten blijven maken. Met af en toe een bijzondere editie… en daar gaan we niet lang mee wachten. We beginnen het jaar zelfs met een stunt: de journalisten van morgen gaan De Krant van West-Vlaanderen kapen. Je leest het goed: deze gazet wordt volgende week gemaakt door de studenten Journalistiek van de West-Vlaamse hogeschool Howest.

We wensen hen veel leute… en jullie, lezers, wensen we dan weer een bijzonder fijn en gezond nieuw jaar.

Het beste!