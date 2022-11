De sluipmoord

Een weekje daarvoor was ik er nog zelf geweest, maar bij de start van de herfstvakantie beleefde mijn vrouw dit ‘nieuwe hoogtepunt in ons maatschappelijk leven’ heel exclusief. Voor een uitstapje wilde ze wat cash geld innen aan de Belfius-automaat op de Grote Markt. En wat bleek? De automatenruimte was verdwenen, net zoals die van de buren van ING, BNP Paribas en KBC… Gesloten, Foetsjie, Gone, Verschwunden… Blijkbaar stonden op dat heuglijke moment heel wat bankbezoekers vertwijfeld te schuifelen aan de voordeur van de ‘financiële dienstverleners’. Euh, welke dienst? Ergens stond wel te lezen dat ze voortaan terecht konden in een ‘cashpunt’, ‘ergens’ in de, ene, ‘Schipstraat’.

Geen haan die hier precies naar kraait… Zelf had ik het alvast nergens in een krant kunnen lezen. Verder was er ook geen brief van de banken naar hun trouwe klanten over deze toch aanzienlijke wijziging in dienstverlening, lees: ‘kapitale’ afbouw in service. Hoezo afbouw? Van vier grote afhaalplaatsen naar één punt. Je kunt er minder grote bedragen cash afhalen en hebt er minder privacy en veiligheidsgevoel. Zal bv. een zelfstandige er nog makkelijk zijn inkomsten durven storten? Elke hulp van bankpersoneel is meteen voltooid verleden tijd, dus veel senioren kunnen ‘de boom in’ en personen met een handicap: tja, die zijn niet welkom.

In feite gaat het om een listige ontrading en bewust moeilijk maken van het cash geldverkeer, sommigen spreken zelfs over een ‘sluipmoord’: cash geld is vrij en anoniem, digitaal staat voor controleerbaar…