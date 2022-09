De sheriff en de gazette

Zag jij het zondag ook? Hoe David Galle een krant op tafel gooide bij de sheriff? ‘Kent gezien in de gazette’, zei hij tegen Maaike Cafmeyer en Dries Heyneman. Waarop een klein miljoen Vlamingen een artikel uit KW zagen passeren op hun scherm…

Chapeau voor de makers van ‘Chantal’. Ze maakten niet alleen een topreeks, ze maakten ook perfect onze lay-out na. De gemeentepagina van ‘Loveringem’ mag zo ons archief in. Topjournalistiek.

Het is niet voor het eerst dat onze gazet een geestige gastrol mag vertolken. Zo werd in ‘Bevergem’ – een van die vele andere West-Vlaamse topreeksen – onze reporter ontvoerd door aliens. Hilarisch. Het toont aan hoezeer deze krant in het DNA van de West-Vlaming zit. Vraag het bijvoorbeeld maar eens aan Flip Kowlier. Ook hij smokkelde ons al in een van zijn hits.

In een wereld met de ene crisis na de andere, is het fijner toeven onder de kerktoren

Iedereen kent KW. Iedereen stond al eens in De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht of Brugsch Handelsblad. De oudste editie bestaat al sinds 1897 (!), maar exact 75 jaar geleden werd de basis gelegd voor de toekomst van deze krant. Toen begon ‘Meester Willy’ met De Roeselaarse Weekbode en hij stichtte ook Roularta. Die uitgeverij groeide uit tot een mediareus waar De Krant van West-Vlaanderen nog altijd thuis is.

Dus ja, wij zijn eigenlijk een klein beetje jarig. Een klein beetje bejaard ook ondertussen, maar we zijn nog jong van geest. En daar mogen we best wel preus op zijn. Lokale media worden nog niet altijd voor ‘vol’ aanzien, krijgen vaak ook niet de middelen die ze verdienen, terwijl ze volgens mij belangrijker worden dan ooit. In een wereld met de ene crisis na de andere, is het fijner toeven onder de kerktoren. En dat beseffen we veel te weinig…

Ik wens deze krant en de vele mensen die eraan meewerken nog vele jaren. Goan en bluuvn goan. En af en toe een gastrolletje op tv, wok nie mis!