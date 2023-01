De sacochenklas

Dat het Sint-Andreaslyceum als laatste school in Brugge zijn donkerblauw uniform afschaft, noopt ons tot een publieke biecht, die anno 2023 niet echt woke is. Maar het gaat om ‘laakbare’ en inmiddels verjaarde feiten die plaatsvonden in het vorig millennium.

In onze jeugdjaren was het als leerling van ’t college, waar enkel jongens school liepen, makkelijk om de meisjes van de Brugse ‘maagdenburchten’ Hemelsdaele en SASK in hun schooluniform in het vizier te krijgen. Dat vergemakkelijkte de ‘liaisons dangereuses’ na schooltijd in de jongerenkroegen op de Eiermarkt.

Gehate outfit

Als student en later als jonge journalist stonden we op de barricades om te strijden tegen die gehate, fascistische outfit, die er enkel toe diende om de leerlingen als brave soldaatjes in de pas te doen lopen. Het was de tijd dat de Brugse bourgeosie zijn dochters naar elitescholen stuurde. Met hun uniform distantieerden ze zich van het plebs uit het gemeenschapsonderwijs.

Gelukkig zijn die nare tijden voorbij. Op een dag wees een schoolbestuurder ons op het feit dat die ‘uniforme’ dresscode voor gelijkheid en dus meer democratie in ons onderwijs zorgt. Ook in het SASK behoedde die dresscode jarenlang vooral de meisjes en hun ouders voor een vestimentair opbod, moordende concurrentie en jaloezie in het dragen van peperdure merken. Ook al kochten de enen hun hemdje en rok in de H&M, de anderen in de Villa Maria.

Open school

Toch bleek dit klerenreglement niet waterdicht. Je had een ‘sacochenklas’ op school, modegekke leerlingen met een grote beurs konden met overjassen en kleine details in hun outfit pronken. Heeft dat de directie van het SASK na ‘rijp beraad’ doen zwichten? Neen! Dit lyceum wil zich profileren als open school met kwalitatief onderwijs waar elke leerling welkom is.

Blijkbaar is een uniform tegenwoordig voor veel ouders een reden om hun kind niet in te schrijven. En begrijpe wie kan: nu protesteren leerlingen tegen de afschaffing van het uniform! We eindigen dit onderwijsartikel met een zedenlesje van de niet onbesproken Oostenrijkse acteur Attila Hörbiger: Gewoonten maken oud, jong blijf je door je bereidheid tot verandering.

Lees ook: Protest tegen afschaffing schooluniform SASK