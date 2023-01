De prestigieuze Waregemse Poëziewedstrijd?

Gisteren trapte Gedichtendag de jaarlijkse Poëzieweek der Lage Landen op gang. Die zevendaagse woordkunstweek wordt ook in onze streek gepast gevierd. Zo pakken cc De Schakel, de medewerkers van de bib en de Waregemse cultuurdienst opnieuw uit met het literair festival ‘WinterWoordenNacht’. Op zaterdagavond kan men op vier locaties rond het Boekenplein naast de Zuidboulevard verschillende auteurs, muzikanten en andere ervaren of beginnende kunstenaars ontdekken.

Vorig jaar vroeg ik mij na de Gaverprijs-wedstrijd voor schilders in deze rubriek af welke prestigieuze prijzen er zoal bestaan in onze stad. Misschien was er een persprijs, of een grote cheque voor columnisten, je weet maar nooit. Misschien bekroont het stadsbestuur ieder jaar het beste gedicht tijdens de Poëzieweek, en misschien leest u verder in deze kolom mijn poging om die eretitel toegeëigend te krijgen. Wie weet is dat wel een idee.

In China werd 2023 omgedoopt tot het jaar van het Konijn en vorig jaar gingen onze Aziatische vrienden vol voor de Tijger. Aangezien mijn favoriete oranje en zwartgestreepte katachtige toen reeds lof bij de vleet kreeg, neem ik als thema mijn lievelingsdier nummer twee.

Wat als ik een schildpad was

Wat als ik een schildpad was, Gaf jij mij dan te eten

Stel dat ik een schildpad was, Gaf jij mij dan een naam

Wat als ik een schildpad was, Zou jij mij leren zwemmen

Als ik dan een schildpad was, Plaats me voor het raam

Dan ruik ik zoete oorden, Gevangen en toch vrij

Leer mij jouw duizend woorden, Jij en ik, wij

Koop geen nieuwe kameraad, Het lukt mij hier alleen

Ik gedij in dit celibaat, Verwondering rond mij heen

Wat als ik een schildpad was, Vertelde je me jouw dromen

Stel dat ik een schildpad was, Had ik het mooiste schild

Wat als ik een schildpad was, Geen hond met zachte haren

Als ik dan een schildpad was, Was ik wat jij had gewild