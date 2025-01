Ik heb maandagavond de inauguratiespeech van de nieuwe Amerikaanse president (zijn naam spreek ik liever niet uit) live gevolgd. Ik was aan mijn spreekwoordelijke stoel genageld door de stoere taal van de ‘vredesmaker en vereniger’. Hoe koppel je daar zijn aanspraak op het Panamakanaal aan vast? Ik vrees ook dat hij met zijn genderuitspraak niet direct goeie vrienden zal maken bij de LGBTQ-gemeenschap.

Of de huidige eerste man van de Verenigde Staten ooit in Ieper zal belanden om bijvoorbeeld de 100ste verjaardag van de Menenpoort te vieren valt sterk te betwijfelen, al zijn er soms machinaties aan het werk waar wij geen weet van of macht over hebben.

“De beelden uit Gaza zijn net als Ieper na de Eerste Wereldoorlog”

Een woord dat deze man duidelijk niet kent is verzoening. Hoe hij de afscheidnemende president geschoffeerd heeft: het is ongehoord. Dat Biden er op dat moment koeltjes bij bleef zitten getuigde dan weer van een ongeziene ordegrootte. Dat de nieuwe president geen uitspraken deed over Oekraïne of Rusland was ontgoochelend. Met het prille vredesakkoord in Gaza en Israël wilde hij wel pronken en met veel plezier stak hij de pluimen hiervoor tijdens zijn speech op zijn hoed. De heropbouw van de Gazastrook kan beginnen: de hallucinante dronebeelden zijn werkelijk bijna buitenaards. Zo was het hier ook na WOI. Misschien moet die Ieperse expertise op dat vlak eens gerecycleerd worden. Lessen trekken uit de geschiedenis: het gebeurt nog veel te weinig.