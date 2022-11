De meest aimabele coach van het land kon er ook maar uithalen wat erin zit

Zulte Waregem, laatste in de stand, is dus nog de enige club uit de rechterkolom zonder trainerswissel. We zaten op 31 oktober al aan nummer 8, KV Oostende (14de) klopte met maar een paar uur verschil Seraing (17de). Ze beseffen bij Essevee blijkbaar ook dat een coach altijd afhankelijk is van de kwaliteit van de spelersgroep. En dat alleen een paar juiste transfers tijdens de winterstop de club in eerste kunnen houden. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert zal wel al zijn centen aan het tellen zijn, hij moet nu al wakker liggen van 1B-voetbal in die geweldige Elindus Arena.

KV Kortrijk heeft al de wissel Belhocine-Custovic achter de rug maar indien er zondagavond op KVO wordt verloren, is misschien al wissel 9 in de maak, de tweede voor KVK op goed twee maanden… Want daar is echt wel voldoende kwaliteit voor 1A, terwijl ook tegen Cercle zaterdag alweer te weinig lijn in het spel zat – en dat is wél de taak van de coach.

KVO-KVK is ook een degradatietopper met de extra dimensie Thalhammer versus Custovic, die in januari 2015 met KVK nog met 1-7 won in Oostende, als T2 aan de zijde van Yves Vanderhaeghe. ‘Yveske’, die maandag na nog geen tien maanden (bij zijn aanstelling werd al vermoed dat hij niet veel krediet zou krijgen) alweer moest wijken voor Dominik Thalhammer, net zoals in november 2021 bij Cercle. Yves is de meest aimabele coach van heel het land, de meest authentieke ook, liet éminence grise Frank Raes zich deze week in een podcast ontvallen. Hij verwees daarmee naar de vriendschappelijke ontvangst met boterhammen met préparé van deze journalist, nauwelijks enkele uren na zijn ontslag bij AA Gent. Dat schept een band.

“We kunnen het elke ploeg lastig maken”, denkt Hoefkens. Echt?

Ik stuurde de Roeselarenaar maandag na zijn ontslag een appje: ‘Nog 1 zekerheid in deze zotte voetbalwereld: Yves komt altijd (snel) terug’ Hij antwoordde meteen: ‘En na Yves is het altijd Dominik!’. Met een smiley. Humor. Zwarte weliswaar. Zoals de supporters van KVO die op Allerheiligen aan de Diaz Arena meer dan twintig potten met chrysanten neerzetten. Aan het trainerskerkhof… Een sneer naar ceo Gauthier Ganaye, steun voor de geliefde Vanderhaeghe. Niet alleen aimabel en authentiek, hij kon uit die ploeg ook maar halen wat erin zit. Thalhammer heet tactisch sterker te zijn. Vanderhaeghe evenwel na de wissel Vanderhaeghe-Thalhammer bij Cercle: “Alsof wij geen hoge pressing speelden.” Maar intussen profiteert Muslic bij Cercle dan weer danig van de spelstijl die Thalhammer er neerzette. KVO-KVK in de kelder zondag: hoogst interessant.

Het zijn spannende dagen voor het West-Vlaamse topvoetbal en Club Brugge. Want maandag, een niveau of tien hoger: de loting van de achtste finales in de Champions League. Stel je voor: het Belgische tegen het Duitse Bayern. “We kunnen het elke ploeg lastig maken”, denkt Carl Hoefens. Echt? En dan denken we donderdag al aan het WK, het allerhoogste niveau: Martinez’ selectie voor Qatar. Eén West-Vlaming is alvast zeker: Leander Dendoncker. Maar er zijn twijfels over Charles De Ketelaere. En weinigen zien Brandon Mechele de selectie halen. Maar De Krant van West-Vlaanderen warmt zich wel al op voor een West-Vlaams WK van de Rode Duivels als nooit tevoren – zie hier.

Reageren? frank.buyse@kw.be