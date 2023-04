Mijn werkweek begon met een hartverwarmend liefdesverhaal. Op 19-jarige leeftijd trouwde Yvette in Woesten met de 24-jarige Maurice. Dat was op 17 april 1948.

Deze week vierde het koppel zijn 75ste huwelijksverjaardag. Ze hebben ondertussen de mooie leeftijd van 94 en 99 jaar. Ze wonen nog steeds in hun eigen huis en Maurice rijdt ook nog in auto. Bij mooi weer maken ze een uitstapje naar de zee om een koffie te drinken en een wafel te eten. Hoe schoon is dat?

Een huwelijk van 75 jaar. Daarvoor moet ik nog heel wat jaren sparen. Ik zit dit jaar aan ‘slechts’ zes jaar huwelijk. Mijn man en ik kregen een mooi voorbeeld van thuis mee. Onze ouders zijn nog steeds getrouwd. Mijn geloof in de eeuwige liefde wankele enkele keren door situaties in mijn omgeving, maar het thuisfront houdt het telkens stevig in balans.

De liefde. Is er een succesformule of een geheim? “Liefde is een werkwoord, maar het allerbelangrijkste is om gezond te blijven.” Als je 75 jaar getrouwd bent, mag je alle clichés uit de kast halen, want het moet zijn dat je er toch wel iets van kent.

De liefde. Er valt zoveel over te vertellen, maar mijn ruimte is beperkt. Ik hoop dat ik als 90-plusser nog steeds in de liefde geloof en de teller van huwelijksverjaardagen goed gestegen is. Van vandaag ben ik zeker, van morgen niet.

Eén ding weet ik wel: ik heb er vertrouwen in en mijn man hopelijk ook.