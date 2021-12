Lekkere titels maken we soms in de krant. Twee weken geleden, boven een interview met Cercle Brugge-aanvoerder Hannes Van Der Bruggen: “We missen een klootzak als Vidarsson”. Hij had eigenlijk asshole gezegd, maar klootzak verstaat men beter in West-Vlaanderen – in de voetbaltalkshow Extra Time op Sporza waarin Vidarsson nu analist is, vonden ze het heel grappig. Sinds vorige zondag beschikt Cercle volgens zijn fans over véél assholes. Niet op het veld, wat Hannes bedoelde, maar in Monaco.

Zíj, de verfoeide Monegaskische eigenaars, schreven de kroniek van een onaangekondigde moord. Op Yves Vanderhaeghe. “Cercletje is Cercletje niet meer.” Het ontslag van de door vriend en vijand geliefde coach maakte opvallend veel emoties los. Nu het stof wat gaan liggen is: voorzitter Vincent Goemaere is heus geen onmens en heeft echt wel puur groen-zwart bloed. Hij stond áchter het ontslag en hoeft daarom zelf geen ontslag te nemen. Maar hij blijft een onderdaan van Monaco, afwachten of zijn ‘strategische’ keuze de juiste is.

Nog een lekkere titel: vorige week stond boven het verhaal met Arsène De Gryse, ex-voorzitter van KV Kortrijk: “Mag ik nog naast jou zitten, vroeg Leekens. Ja, maar niet in mijn zakken zitten, zei ik.” Een paar dagen later lekte in het dossier Propere Handen uit dat Georges Leekens, ook ex-trainer van Club Brugge, volgens het gerecht 5.000 à 10.000 euro ‘zwarte commissies’ zou gekregen hebben van makelaar Veljkovic voor de transfer van Trickovski naar Club. Ook Patrick Turcq ex-ceo van Kortrijk zou 80.000 euro gekregen hebben voor drie transfers en diens neef Luc Devroe als TD van KVO 60.000 euro beloofd voor twee transfers worden genoemd. Afwachten of ze voor de rechter moeten komen en dan nog afwachten of ze schuldig zijn. Zonder enig oordeel te vellen: 5.000 euro lijkt voor een miljonair als Leekens wel heel hebzuchtig, ongeloofwaardig bijna.

Maar als zou blijken dat de spijtoptant liegt, verandert zijn verminderde straf van vijf jaar met uitstel in vijf jaar bak… En wie thuis is in de krochten van het topvoetbal, dat zich veel te lang boven god en verbod waande, valt echt niet achterover. Soit, er werd woensdag gelukkig ook nog gevoetbald. Gebekerd. En, zowaar, Cercle ging pas in de verlengingen onderuit, Kortrijk kan na een zege tegen een weer zwak KVO in tegenstelling tot Zulte Waregem in de beker zijn seizoen kleuren en Club nam een tweede keer naeen de maat van Genk, de dubbel kan nog altijd. Maar dinsdag, Ici c’est Paris…

