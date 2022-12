De komst van Radio2 is een unieke kans, nu is het aan Roeselare om die te grijpen

De laatste week van het jaar wordt memorabel in Roeselare, of dat is toch de bedoeling. De aanwezigheid van Radio2 met hun Top 2000 live en de daarbij horende ambiance moeten de stad doen bruisen. Niet alleen op de Grote Markt, maar bij uitbreiding het hele centrum waar zowel horeca als handelaars hun vruchten moeten plukken van de passage.

De verwachtingen zijn dan ook hoog. De afgelopen twee weken was de zender al te gast met verschillende programma’s en dat lokte al heel wat volk naar Roeselare. Dat valt af te leiden uit onze rondvraag die je hiernaast kunt lezen. Daaruit blijkt dat zowel bezoekers, handelaars als horeca over het algemeen positief gestemd zijn over de komst van Radio2. Opvallend, want anders zijn zij vaak bij de eerste om met een kritische noot te komen. Dat er nu al heel wat bezoekers dankzij de radiozender een bezoekje hebben gebracht aan onze stad én cadeautjes hebben gekocht, zal natuurlijk wel helpen.

Radio2 komt niet zomaar naar de Rodenbachstad. Het is de vrucht van verschillende succesvolle kleinschalige samenwerkingen door de jaren heen. Daarnaast hangt er ook een prijskaartje aan vast. Hoe groot de investering is, dat blijft een groot mysterie voor de buitenwereld, maar bij de stad zijn ze ervan overtuigd dat de komst van de radiozender op lange termijn een flinke meerwaarde zal betekenen.

Die verwachtingen zijn niet uit de lucht gegrepen. Normaal zou de grootste radiozender van Vlaanderen vorig jaar al komen met hun eindejaarslijst, maar corona gooide toen roet in het eten. Samen werd er gekeken voor een light-samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat de impact extra bezoekers tot enkele maanden nadien te voelen was. Met de Top 2000 wordt er tien versnellingen hoger geschakeld… Het is een unieke kans voor onze stad. Nu is het aan iedereen in Roeselare om de kans te grijpen en te tonen hoe gastvrij en warm het bij ons wel niet is. En ondertussen kan er ook genoten worden. Van een optreden. Van een ritje in het reuzenrad. Of gewoon van een glühwein of oliebol. Dat het een sfeervol einde van het jaar mag worden.