De komende weken zijn er ongetwijfeld heel wat warme, maar ook helende initiatieven

De Warmste Week komt weer dichterbij, vanaf 19 december zamelen Studio Brussel en MNM massaal geld in voor de strijd tegen kansarmoede. Dat gaat opnieuw gepaard met tal van warme initiatieven. Heel wat mensen zetten tijdens de komende twee weken belangeloos een actie op poten om zo de nodige centen te verzamelen. Niet zelden heeft de actie ook nog een extra betekenis.

Zoals de zusjes Céleste en Camille uit Gits die melocakes bakken. Het is al de derde keer dat ze iets op poten zetten. De aanleiding was de kankerdiagnose bij papa Dennis, die ondertussen gelukkig aan de beterhand is, hetzij nog steeds met vallen en opstaan. Het zorgde er wel voor dat ze al heel wat geld aan verschillende goede doelen konden schenken.

Op de eerste pagina’s van De Weekbode van deze week lees je het verhaal van Sam’s Memorial Cup van Mulder: niet alleen een gevecht tegen kansarmoede, maar ook een eerbetoon aan een overleden collega. Sam Vandendriessche won vorig jaar de eerste editie van de Container Challenge in het bedrijf. Enkele dagen later overleed hij na een spijtig motorongeval. Hij was op terugweg naar huis na een brandweeroefening. Om de brandweerman nu te herdenken is er de eerste editie van de Memorial Cup. Vijf dagen lang zullen collega’s, brandweermannen en vrienden het beste van zichzelf geven in de container. Allemaal met Sam in gedachten. Een manier om de pijn te helen.

“Een plaats om te rouwen is erg belangrijk voor de verwerking van het verlies”

Herdenking en heling, daar draait het ook om bij de koesterplekken gecreëerd door de stad Roeselare. Tot voor kort was de aandacht voor sterrenkindjes, ongeboren kinderen, eerder beperkt. Het kindje kon begraven worden op de kinderbegraafplaats, maar niets meer. Nu krijgen ze ook een plaatsje in het geboortebos en is er de realisatie van koesterplekken waar ouders kunnen stilstaan bij het sterrenkindje. Dat is nodig. Het aantal gezinnen dat ooit met een ongeboren kindje te maken krijgt is groot. Het verlies evenzeer. Dat ze nu een extra mogelijkheid aangereikt krijgen om het sterrenkindje te herdenken is erg belangrijk bij de verwerking.