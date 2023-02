“De keuze tussen een structurele aanpak en de Week tegen Pesten is absoluut geen onoverkomelijk dilemma”

De Week tegen Pesten de jaarlijks terugkerende zevendaagse in de strijd tegen pesten lijkt een evidentie, maar is het duidelijk niet. In Kortrijk zorgde het recentelijke statement van ’t Biekorfje in Aalbeke om bewust niét mee te doen aan de Week voor heel wat ophef.

Net als de secundaire afdeling van Spes Nostra in Heule kiest de school eerder voor een anti-pestbeleid dat het hele jaar door volgehouden wordt. Een structurele, langdurige aanpak of een korte maar intense periode van focus? Een micro- of macrostrategie? Het is een dilemma dat in elke discussie over maatschappelijke problemen terugkeert. En ook hier lijkt het antwoord even simpel als banaal: waarom niet allebei? Waarom zou je als school geen jaar lang kunnen hameren op de verschrikkelijke gevolgen van pesten én ervoor kiezen om twee stevige schouders onder een week van sensibilisering en extra aandacht te zetten?

Gulden middenweg

Eerlijk? Ik zie weinig argumenten die zo’n gulden middenweg onderuithalen. Te meer omdat pesten hoe dan ook een gegeven in onze samenleving zal blijven, welke maatregelen we ook nemen. Het is een problematiek die levens kapotmaakt en een continue strijd vraagt.

En neen, het zijn niet alleen kinderen of jongeren wiens bewustzijn daarvan doordrongen moet zijn. Ook volwassenen hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Ouders, leerkrachten op school, jeugdanimatoren en sporttrainers: zij zijn de spil. Onderlinge communicatie is de sleutel. Een simpel voorbeeld: komt een voetbalcoach van een van zijn spelertjes te weten dat hij/zij gepest wordt in de klas, moet dat meteen gemeld worden aan de school in kwestie. Ook omstaanderstraining, een opleiding die mensen tools aanreikt om te reageren op grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten), zou een verplichting moeten zijn. Zoiets is simpelweg even relevant als een degelijke EHBO-cursus: het kan levens redden.

Kortom, de keuze tussen een structurele aanpak of de Week tegen Pesten is absoluut geen onoverkomelijk dilemma. Liefst gebruiken we ze alle twee en doen we nog véél meer.