De grote troef van Roeselare? Een winkelaanbod waar veel centrumsteden jaloers op zijn

Het programma van de Roeselaarse Batjes is bekend. Daarbij geen verrassingen. De weg die vorig jaar werd ingeslagen, wordt nu verder bewandeld. Met hier en daar een upgrade. Zo zijn Frans Bauer, De Romeo’s, Les Truttes en Kate Ryan als muzikale toppers een vooruitgang in vergelijking met vorig jaar. Plein Publique blijft de gezelligheid zelve. En in de Ardooisesteenweg trekken ze de culinaire rockabilly kaart, zoals je hier vorige week al kon lezen.

Het meest opmerkelijke is misschien wel de extra aandacht voor een veilig verloop van de Batjes. Met non-alcoholische alternatieven naast frisdrank. Of een gratis watertap, inclusief duizend gratis drinkflessen, waar je een heel weekend van water kan genieten. Niet toevallig. Hier en daar werd er vorig jaar een wenkbrauw gefronst toen Vlaanderen in de nasleep van het dodelijk ongeval met de jonge Marthe op vrijdagavond kennismaakte met het concept van ’t Vat van Rodenbach. Of zoiets nog wel verantwoord is? Tuurlijk wel, en dat willen ze dit jaar in Roeselare bewijzen. Je hoeft niet te drinken om je te amuseren. En wie wel een glaasje te veel op heeft, die komt met de fiets of zorgt voor een BOB. Zodat iedereen veilig kan feesten tijdens de Batjes.

Vorig jaar mochten we met de Batjes zo’n 125.000 bezoekers verwelkomen. Erg mooi, maar de ambitie moet zijn om nog beter te doen. Niet alleen de Roeselarenaars en mensen uit de ruime regio moeten van het koopjesfestijn een vaste afspraak maken. Ook van verder moeten ze meer en meer de weg naar onze stad vinden, net zoals afgelopen eindejaar het geval was met de komst van Radio2. Ter vergelijking: afgelopen weekend mochten ze in Kortrijk met Sinksen om en bij de 250.000 bezoekers verwelkomen. Ook daar duurden de festiviteiten vier dagen. De afgelopen jaren hebben ze in Kortrijk flinke stappen gezet. Een ambitie die ze ook in Roeselare hebben. Een kwart miljoen is misschien wat te hoog gegrepen, maar ieder jaar wat beter doen qua bezoekersaantallen, dat moet zeker lukken. In de Rodenbachstad hebben we immers een troef die ze in Kortrijk niet hebben: een winkelaanbod waar veel centrumsteden jaloers op zijn. Nu nog die laatste leegstand wegwerken en dan zijn we er helemaal. Nog drie weken tot de Batjes!