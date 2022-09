De bondscoach heeft het gedaan

“Van alle veldrijders is hij degene die het meeste voor zijn job doet.” Niels Albert wond er in 2014 geen doekjes om. Niet Sven Nys, nochtans de alom geprezen superprof, maar Sven Vanthourenhout was degene die 200 procent voor zijn vak leefde. Het resultaat was dat Vanthourenhout – de wielersport was in 2014 nog geen wereld van wetenschappers en diëtisten – te veel trainde, te weinig at en dus onder zijn niveau presteerde.

Het betekende de ondergang van de topsporter in Vanthourenhout, maar het was tevens het prille begin van de (bonds)coach in spe. We herinneren ons nog goed een interview dat we in januari 2015 bij hem thuis hadden. Terwijl Vanthourenhout nog volop met zijn eigen carrière bezig was, somde hij moeiteloos alle kwaliteiten en werkpunten van het opkomende West-Vlaamse crosstalent op. We hebben het in al die jaren als journalist geen enkele andere profwielrenner zien doen.

Wie zal de schuld krijgen als we dit weekend geen wereldkampioen worden?

Het was de kroniek van een aangekondigde toekomst. Toen Vanthourenhout in 2016 stopte, werden werkpunten pluspunten. En dus lonkte een leven als coach die zijn renners niet de fouten zou laten maken die hij zelf wel had gemaakt. Sinds maart 2016 als begeleider van de beloften en vrouwen bij Telenet-Fidea, sinds juli 2017 als bondscoach van de Belgische crossers en sinds november 2021 dus ook als bondscoach van de wegrenners. Iedereen was het unaniem met elkaar eens: door zijn peoplemanagement, intense communicatie, gedrevenheid, kennis en meerwaarde voor de jeugd was Sven Vanthourenhout een absolute meerwaarde voor Belgian Cycling.

Alleen was er op 26 september 2021 in Leuven een WK dat door de Belgische selectie rond man-in-hoogvorm Wout van Aert niet verloren kon worden, maar toch verloren werd. De reden? Zegt u het maar. De man-in-hoogvorm die toch niet in hoogvorm bleek te zijn? Interne strubbelingen met vermeend probleemkind Remco Evenepoel? De immense mensenzee langs het parcours waardoor de Belgen in overdrive gingen? Of lag het aan de tactiek van de bondscoach? “De WK-ploeg alleen rond Van Aert bouwen, was het domste wat we konden doen”, zei Tom Boonen. “De ploeg moet winnen. Niet één man. Ik zou nooit zo gereden hebben”, zei José De Cauwer. “Ik had het gevoel dat Van Aert bondscoach was”, zei Rik Verbrugghe.

Wat er ook van waar was, zondag is er in Wollongong opnieuw een WK dat door één ploeg niet verloren kan worden: de Belgische selectie rond Wout van Aert en Remco Evenepoel. We vragen het ons spontaan af: wie zal de schuld krijgen als we dit weekend geen wereldkampioen worden?