Feest! Niet enkel voor wie van de combinatie van rood en donkergroen, foute kerstmuziek en kroketten houdt. Dit is ook het hoogseizoen voor De Binnenkijkers onder ons. Als er één voordeel is aan deze donkere dagen, laat het dan de opgelichte huiskamers zijn tijdens een avondwandeling. Toen mijn lief en ik vorig jaar deze periode wisten dat ik zwanger was, gingen we ‘s avonds vaak wandelen om ‘een frisse blik op het ouderschap te krijgen’ (lees: we kampten met vlagen van blinde paniek, want hoezo moesten wij een extra persoon in leven houden?). Grote inzichten hebben we toen niet opgedaan maar we hielden ervan stiekem bij iedereen binnen te kijken. De voordelen aan het gluren tijdens zo’n wandeling zijn eindeloos. Je doet bijvoorbeeld heel wat inspiratie op voor het thuiswerken (‘Kijk! Die zetten hun bureau dáár!’) en je kunt je fantasie de vrije loop laten (‘Zie die blauwe tegeltjes en blauwe kastjes, zou dat daar dan een blauwe wc zijn? En blauwe slaapkamers? Sowieso wel’).

Echter, wees wel goed voorbereid op teleurstelling, frustratie en misschien ook wrok of jaloezie. Want elk huis zal er gegarandeerd beter uitzien dan het jouwe. Ja, zij hebben wel al geschilderd. Ja, zij hebben een kwalitatief, duur tapijt onder hun salontafel liggen. Neen, niet iedereen heeft van die onverklaarbare ‘hoopjes met van alles’ verspreid in huis liggen. En ja, dat ene koppel kijkt elke dag Canvas, niet één keer betrap je hen op een Say yes to the dress of iets met een niet nader genoemde wielrennersfamilie die in Frankrijk gaat wonen. De kerstversiering werd in onze buurt ook elke dag pompeuzer. Voortuintjes die startten met lichtjes in de heg om twee weken later een lichtgevend rendier voor de deur te hebben waarvan één hoefje op en neer gaat. Zelfs wij zijn als een gek lichtjes gaan kopen, zo veel dat we een deel aan het balkon van onze buurvrouw moesten hangen.

Laat je dus niet gek maken, beste Binnenkijkers, en weet dat wanneer ook jij je lichtjes laat branden mensen je ‘hoopjes met van alles’, de papieren op de grond en hier en daar een kous in de zetel zien en dat ze op hun avondwandeling vast tegen elkaar zeggen: ‘Volgens mij woont hier een héél creatief koppel met veel opdrachten en weinig tijd!’

Dat is alvast wat ik mezelf wijsmaak wanneer ik ben vergeten mijn gordijnen dicht te doen.