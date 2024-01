De beste wensen

Lien Vansteenbrugge vertelt over haar leven in Tielt.

De eerste week na Nieuwjaar wisselen we met zijn allen meer kussen en wensen uit dan er regen uit de lucht valt. Hou je vast aan de takken van de bomen, hier komen er nog wat bij.

Alle uitbaters van fitnesscentra wens ik een stormloop aan klanten die dit jaar écht hun conditie willen opkrikken om dat eindeloos gevecht met de weegschaal te kunnen winnen. De kans is groot dat het leeuwendeel in februari de handdoek in de ring gooit, dus zet vooral in op jaarabonnementen. De klanten die vast van plan zijn het deze keer wél vol te houden, wens ik een onmetelijke portie doorzettingsvermogen. Maar kies misschien om te beginnen toch voor die tienbeurtenkaart. Het is maar een tip van een ervaringsdeskundige.

Onze politici wens ik stressbestendig personeel toe dat schandalen ver op voorhand ziet aankomen en hen daarvoor kunnen behoeden. Voor de cartoonisten en satirische programma’s hoop ik dan weer dat ze nog even op hetzelfde elan verder doen zodat ze nooit ver naar inspiratie moeten zoeken om het volk aan het lachen te brengen.

Als u niet tot één van vorige groepen behoort, geen paniek, wensen genoeg in de aanbieding: een onuitputtelijke gemeentelijke voorraad zandzakjes, een blakende gezondheid, tonnen arbeidsvreugde, vrienden zoals die van mij, brave kindjes en gehoorzame pubers, een goed lief, stabiele elektriciteitsprijzen, een feestje op tijd en stond, … Kies maar!