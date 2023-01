“Dat een groen licht dan werkt als een rode lap op een wilde stier, kan er bij mij niet in”

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) ziet meerdere oorzaken voor de onveilige verkeerssituatie aan de Sint-Paulusschool in Kortrijk. De stationswerken zetten zo de altijd al hectische ochtendspits in de Burgemeester Felix de Bethunelaan al een hele poos ferm onder druk.

De oplossing ligt in de nabije toekomst voor het grijpen. De tunnel aan De Appel gaat deze zomer normaal open, wat de verkeersstroom richting de Pottelberg danig zou moeten ontlasten.

Toch is de kwestie daarmee niet (helemaal) opgelost. Dat ziet ook schepen Weydts. ‘Een mentaliteitsprobleem’, noemt hij het in deze krant. Weydts doelt op de problematische ingesteldheid bij automobilisten en fietsers, op weg naar hun job. Ja, er is die stress van de ochtend-rush, die is voor iedereen zeer herkenbaar. Maar tijdig op (je) baan zijn, een vorm van elementaire beleefdheid naar je collega’s toe en een bevredigende start van een gestructureerde werkdag, zou geen vrijgeleide mogen zijn om rond half negen als een TGV de straat op te knallen.

Laatkomers

Akkoord, de Burgemeester Felix de Bethunelaan ‘knal’ je ’s ochtends niet zomaar door, tenzij je een fietser of loper bent. Iédereen die er zich bij zonsopgang achter het stuur zit druk te maken, weet evenwel dat er op dat moment honderden kinderen zijn die naar de Sint-Paulusschool moeten. Iedereen weet dat zij de zebrapaden moeten oversteken als ze hun klas willen bereiken. Dat een groen licht dan werkt als een rode lap op een wilde stier, kan er bij mij echt niet in.

Een mentaliteitsprobleem? Dat is al te gemakkelijk. Vertrek gewoon vroeger. Of kom te laat. Maar het leven van een kind in gevaar brengen omdat jij anders op je oren krijgt van je baas? Dat is niet alleen een mentaliteitsprobleem, maar ook een uiting van slechte wil en een absoluut niet benijdenswaardige vorm van je-m’en-foutisme.