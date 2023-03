Stoïcijns kalm, zo komt de 23-jarige Chiara Tarabella over. De Helkijnse weet nochtans al vier jaar dat ze met levensbedreigende syndromen aan maag en nieren kampt. Aandoeningen die, ondanks drie zware operaties en een kijkoperatie, maar niet succesvol behandeld geraken.

En dat heeft grote gevolgen gehad voor Chiara’s leven. Haar sociaal netwerk schoot er bij in, ze moest haar droom om kleuterjuf te worden opgeven én ze kan tot op vandaag geen voedsel binnenkrijgen zonder het meteen weer uit te braken. Ze overleeft vooral op sondevoeding, milkshakes en drinken.

Al maanden zoekt Chiara naar een specialist die bij haar een bypass wil inplanten

Bovendien deinzen veel specialisten angstig terug als hen gevraagd wordt de voor Chiara levensbelangrijke ingrepen uit te voeren. Zo is ze al maanden, samen met haar vriend Wesley en haar mama Isabelle, op zoek naar de dokter die het aandurft om een bypass bij haar in te planten. Dat is een overbrugging die het mogelijk zou maken opnieuw vast voedsel te eten. Maar het risico op mislukking is heel groot. Te groot. “Vijftig procent kans dat ik er in blijf”, weet Chiara.

En toch blijft ze stoïcijns en kalm wachten. Wachten op de operatie die haar misschien een normaal leven zal schenken. Een leven waarin ze volop kan reizen, werken en smullen van die ene, langverwachte pizza prosciutto, haar lievelingseten. Is er een dappere dokter in de zaal? We hopen met je mee, Chiara.

Reageren? Jan.steenhoudt@kw.be