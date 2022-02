Soms hoef je het nieuws niet te zoeken. Soms passeert het voor je neus… Jammer genoeg.

Onze redactie werd vorige dinsdag opgeschrikt door het geluid van gierende banden en een doffe knal. Niet zo heel veel later stond op onze website een triest bericht over Jarne, een jonge man van 23, gesneuveld in de Meiboomlaan in Roeselare.

Dit jaar staat de teller van dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen op vier. Dat zijn al vier keer meer slachtoffers dan in januari vorig jaar. In 2021 moesten we in totaal 58 verkeersdoden melden op onze site. Dat zijn – ik wik mijn woorden – gewoon ongelooflijk dramatische cijfers.

‘Het is pijnlijk opvallend hoe weinig stof deze dodental doet opwaaien.’ Ik schreef het op 10 september 2021. In amper acht dagen verongelukten toen zes mensen op onze wegen. De zwartste week van het jaar.

Ik wil hier niet nog eens dezelfde boodschap brengen als toen. Ik wil niet nog eens tikken dat het waanzin is dat het verkeer zoveel levens verwoest. Nee… ik wil hier mensen bedanken.

Carl Decaluwé is al tien jaar gouverneur van West-Vlaanderen. Niet zo heel veel mensen weten dat hij zich achter de schermen enorm inzet voor de verkeersveiligheid in onze provincie. Van fietscampagnes voor kinderen tot acties tegen modder op de weg…

De man die al eens ‘sheriff’ wordt genoemd, toont zich een verbeten voorvechter van veilig verkeer. Elk dodelijk ongeval laat hij zo goed als meteen analyseren. Is het brute pech? Of kan er iets veranderen om in de toekomst nieuwe drama’s te vermijden? Zijn diensten leveren op dat vlak werk dat levens kan redden. Een dankuwel is daarvoor op zijn plaats.

Bedankt ook aan de gezinnen die in deze krant getuigen. Het zijn mensen die een kind verloren in het verkeer. Hun hartverscheurend verhaal helpt meer dan eender welke sensibiliseringsactie. Ze doen het met opgeheven hoofd, zodat we in de toekomst misschien ooit het nieuws mogen brengen: dit jaar geen verkeersdoden in onze provincie.