Het herfstweer van de laatste week verwarmde de botten. Heerlijk, zo eind oktober in T-shirt naar het werk. Wie meent dat alles rond voetbal draait (en zo zijn er velen), zou kunnen denken dat onze wereldbol beseft dat er een wereldkampioenschap voetbal zit aan te komen. Want een WK in de winter? Dat heeft zo zijn nadelen.

Er zou straks heel weinig animo kunnen zijn. Geen enorme WK-dorpen met podiumgrote schermen zoals sinds het WK 2014 in Brazilië steeds het geval was. Geen massaal getoeter na een gewonnen wedstrijd van de Rode Duivels. Geen zwarte, gele en rode kleuren die het straatbeeld overspoelen. Geen plaatselijke bierdouches na een Belgisch doelpunt. Want wie wil nu in de barre koude staan bibberen bij een 0-2-achterstand tegen Marokko? Of doorweekt een Kroatische afstraffing van de Duivels aanzien?

‘T is aan ons

Ook in Kortrijk stond niemand te trappelen om het massa-evenement op het Schouwburgplein te organiseren. Financieel te risicovol, luidde het.

Straks beleven we toch gedeelde extase na die kopbalgoal van Lukaku

Gelukkig konden enkele voetbalgekke Kortrijkzanen niet om met die nieuwe realiteit. Het begon in de deelgemeentes. Cafés De Labberleute in Aalbeke en De Kameleon in Heule zouden hun eigen overdekt WK-dorp wel organiseren. De golf van enthousiasme overspoelde ook Kortrijk, waar eerst Niels Lybeer aankondigde over enkele weken 1.150 fans te willen verwelkomen in evenementenhal Depart. Nu ook Wintertuin-organisator Joran Vanhoenacker zich met een door kerstsfeer omgeven WK-dorp in open lucht achter het ‘t is aan ons-idee schaart, is het plaatje compleet. Dan beleven we straks toch gedeelde extase na die kopbalgoal van Lukaku. Dan hebben we toch schor geschreeuwde stembanden om 15 uur in de namiddag, Dan zien we toch een donker oranje gekleurde cocktail op voorheen piekfijn geschminkte aangezichten.

Vanaf 20 november hoeft het weer niet eens meer mee te zitten, want dan verwarmt die glühwein en koning voetbal geest en lichaam wel. Toch?