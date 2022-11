Dag Sint-Maarten, hallo Kerstman

Alle toeters en bellen werden uit de kast gehaald voor onze zoon zijn tweede verjaardag. Bumba alles: slingers, ballonnen, borden, cupcakes, taart.. We regelden zelfs dat Bumba en Bumbalu even op bezoek kwamen. Wanneer de deurbel rinkelt, denkt hij nu wel steeds dat Bumba aan de voordeur staat. Dat slijt ook wel weer?

Van Bumba gingen we naar Sint-Maarten. Bij mijn ouders bracht de Goedheilig man een speelgoedkeuken en daar maakt hij optimaal gebruik van. Het is zondagmorgen iets na 8 uur en onze zoon vraagt me om samen te spelen. Ik plof me in de zetel en zeg hem. “Mama is nog een beetje moe. Ik wil in de zetel zitten en een kopje koffie drinken. Kom je niet bij mama zitten?” “Koffie?”, zegt hij en loopt weg. Enkele minuten later is hij terug. Met twee kopjes koffie uit zijn speelgoedkeuken. “Tsjing mama. Nu spelen?” Slim aangepakt..

En van Sint-Maarten gingen we naar de Kerstman. Geen kerstboom voor 11 november. Het is een compromis dat we in ons huishouden hebben gesloten. Mijn man zijn voorstel was oorspronkelijk geen kerstboom voor 6 december, maar dat vond ik overdreven. De gezelligheid van kerstlichtjes en de kerstsfeer zijn goed om de donkere dagen wat gezelliger te maken. Onze zoon was alvast een grote hulp. Elke kerstbal die erin ging, haalde hij er weer uit. De kerstman die in onze gang staat, krijgt elke morgen een enthousiaste begroeting en zoen van onze zoon. Het belooft een pittig jaar te worden voor onze kerstboom en een liefdevolle kerst voor de Kerstman.