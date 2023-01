Op school zat ooit een jongen

die steevast werd gepest buiten de klas

elke dag was weer het zelfde liedje

tot op een dag zijn stoel leeg was.

Deze vier lijnen gooide de Nederlandse dichter Didalmi dinsdag op het internet. Het pakkende gedicht kreeg de hashtags #waregem, #daan en #stoppesten. De dood van de jonge scholier beroert duidelijk niet alleen West-Vlaanderen, het nieuws over zijn zelfdoding schokt alle mensen met een hart.

Daan was veertien jaar. En al jaren zat hij in het vizier van pestkoppen. Tot hij er genoeg van had. Op 9 januari stapte Daan uit het leven. Zijn ouders blijven gebroken achter met veel vragen en een eeuwig gemis.

Dit soort nieuws willen wij eigenlijk nooit meer brengen

Onderzoek van het parket zal moeten uitwijzen wie wat deed in de wereld van Daan, maar zijn ouders roepen alvast op om geen heksenjacht te openen op de pesters. Als blijkt dat er fouten zijn gebeurd, willen ze dat die jongeren aangesproken worden, zodat hun pestgedrag in de toekomst kan stoppen. ‘Die gasten moeten beseffen dat pesten vernietigend kan zijn.’

Deze serene reactie siert hen. En wat kunnen wij meer doen dan die boodschap mee uitdragen? Want Daan was niet de eerste, dat blijkt ook uit de getuigenissen die nu opduiken. Maar kunnen we dit dan niet stoppen? Elke school, elke club, elke vereniging, maar ook ieder kind, iedere jongere en alle volwassenen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

Laat Daan de laatste zijn. Het is een oproep van een krant die heel hard meeleeft met de ouders, familie en vrienden van Daan. Dit soort nieuws willen wij eigenlijk nooit meer brengen. Aan iedereen die zich niet goed voelt, laat je helpen. Spreek erover. Je bent niet alleen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.