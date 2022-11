Custovic woog te licht, zijn ontslag was onvermijdbaar

Coach Adnan Custovic out bij KV Kortrijk, dat is zeker. Bern Storck in, dat is bijna zeker. Dat Custovic als vervanger van Belhocine begin september niet de beste keuze was, was nog niet zeker, we schreven toen wel “het voordeel van de twijfel”.

Maar slechts twee overwinningen op tien speeldagen en al vier punten achterstand op de eerste veilige plaats maken duidelijk: de aimabele Bosniër woog te licht. Ja, er zijn verontschuldigingen: veel blessures, drie rode kaarten in de laatste vijf matchen (waarvan de laatste twee dodelijk), zotte Lamkel Zé bleek dan toch te zot, een beetje onkans hier en daar… Maar er moet ook worden gesteld: slecht één volledige match, de 2-1 thuiszege tegen Antwerp, om trots op te zijn. En nooit ‘de hand van Custovic’ te zien, nooit een idee, een lijn in het spel, nooit echt greep op de kwaliteiten van zijn spelersgroep. Te licht en uiteindelijk onvermijdbaar, zijn ontslag.

En dan mag inderdaad worden gewezen naar ceo Matthias Leterme, die zich bij de keuze voor Custovic ongetwijfeld (ook) liet verleiden door diens bescheiden looneisen. Dat wordt nu, al zeker als Bernd Storck komt, wel duur betaald. Maar ook de Duitser is geen zekerheid. Ook voor hem geldt ‘het voordeel van de twijfel’. Bij Moeskroen en Cercle Brugge zette Storck een ‘mirakel’ neer, kon hij de spelersgroep onnavolgbaar begeesteren. Bij Genk en Eupen sloeg zijn strakke, Duitse aanpak niét aan.

“Storck wil altijd en overal eigengereid zíjn organisatie en regime neerzetten en daar zal Leterme ook mee moeten leven”

KVK tekent dus al voor de negende trainerswissel in 1A, in een seizoen met drie zakkers, het verbaast nauwelijks. De Veekaa zit nu al aan zijn derde coach en moet dringend op zoek naar stabiliteit. Om dan meteen zoals nogal wat fans te gaan roepen dat het de schuld is van de Maleisische eigenaars dat KVK “de dieperik ingaat” is niét terecht: zonder Vincent Tan was de club failliet gegaan. En al investeert Tan niet, er kan niet worden gezegd dat afgelopen jaren geen inspanningen op de transfermarkt werden gedaan. Oké, sommigen waren er naast, maar stond niet iedereen te juichen bij de komst van Lamkel Zé? Ilic, Radovanovic, Watanabe, Keita, D’Haene, Kadri, Selemani, Avenatti… er is echt wel voldoende kwaliteit om in eerste klasse te blijven, meer dan bij Eupen en Seraing en meer dan bij Zulte Waregem en bij KV Oostende. Custovic slaagde niet, het is nu aan zijn opvolger. Maar het moet er nu wél op zijn, degradatie naar de hel van 1B zou echt wel de dieperik zijn.