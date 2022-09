Custovic verdient het voordeel van de twijfel

Adnan Custovic dus. Glen De Boeck had gesolliciteerd voor de sedert maandag vacante functie van T1 bij KV Kortrijk en verblijdde zich in de “wederkerige” interesse. Zou hij al op de hoogte zijn? Matthias Leterme had beloofd hem “uit respect” meteen in te lichten indien een andere keuze werd gemaakt.

Woensdagavond lekte die keuze uit: geen De Boeck, geen (dure) Hasi, geen Losada maar oude bekende Adnan Custovic. Donderdagochtend leidde hij al zijn eerste training. En om 13.45 uur wordt hij voorgesteld aan de pers. Voorafgegaan door een ‘exclusief’ interview in primeur op de clubkanalen, zo gaat dat tegenwoordig.

En natuurlijk gelooft hij sterk in deze groep, wil hij de fans offensief voetbal presenteren én wil hij KVK redden. De sympathieke 44-jarige Bosniër stráálde. Na zijn avontuur met Leko in China heeft hij niet te lang zonder een nieuwe job gezeten zoals véél trainers. De Boeck is al drie jaar werkzoekende. Een job dicht bij huis ook, hij woont in Moeskroen. En het is nu ook geen onmogelijke opdracht. Er zit echt voldoende kwaliteit in de spelersgroep om uit de degradatiezone te blijven. Matthias Leterme komt in het filmpje niet in beeld, maar zal ook wel stralen: de looneisen van Custovic vielen ongetwijfeld mee.

“Custovic slaagde er toch niet écht in om een ploeg stevig in het zadel te krijgen”

Vraag is nu: is Custovic een goede keuze? We hebben twijfels: we leerden hem eerder als T2/T1 bij Kortrijk, KVO en Waasland-Beveren kennen als een gedreven trainer en vooral een minzame man. Al waren zijn passages er beperkt tot twee keer een dertigtal wedstrijden en één keer één match (toen brak de coronacrisis uit), hij slaagde er toch niet écht in om een ploeg stevig in het zadel te krijgen.

Maar de Bosniër heeft intussen weer meer ervaring, zegt hij ook nog in het filmpje én kent het huis natuurlijk. Het kàn een goede match worden. Hij verdient het voordeel van de twijfel. Een contract van twee jaar, het is al lang geleden dat een trainer zolang bleef op KV Kortrijk.