Culturele bom ontploft in Brugge: stadsfestival Moods! geschrapt

Er ontplofte deze week een culturele bom in Brugge. We hebben het niet over een zingende, bewust ongehuwde moeder, noch over de bagger rond de aanstelling van Dalilla Hermans als trajectbegeleider voor Brugge 2030. Wel over het einde van het stadsfestival Moods!

Geen gratis optredens meer op de Burg deze zomer! Geen intieme concerten meer op de binnenkoer van Gruuthuse! Dat doet pijn aan de oren. Een fout signaal in het licht van Brugge 2030, een kandidaat Europese Hoofdstad onwaardig.

Prijsstijgingen

Cactus Muziekcentrum zegt dat het door de prijsstijgingen met 100.000 euro stadsbudget geen kwalitatief programma meer kan samenstellen. Officieus speelt ook mee dat het stadsbestuur veel klachten van gidsen, toeristen en trouwlustigen kreeg, omdat het grote podium op de Burg drie weken lang het zicht op het stadhuis ontnam.

Wellicht werd de stekker ook uit Moods! getrokken omdat dit stadsfestival er zelden in slaagde om nationale weerklank te krijgen. In tegenstelling tot Theater Aan Zee in Oostende, Cactusfestival, MAfestival, Gent Jazz en Lokerse Feesten bleef Moods! een lokaal evenement zonder verre uitstraling. Met af en toe muzikale ontdekkingen en ambiance, maar weinig unieke artistieke uitschieters. ‘t Was een beetje willen, maar niet kunnen.

BRUSK

Als Brugge een nieuw toonaangevend stadsfestival uit de grond wil stampen, is er meer geld nodig. Kunnen er extra centen gevonden worden in tijden dat de stadskas de tering naar de nering moet zetten? De Stad Gent heeft het failliete Gent Jazz gered, in Brugge is er wegens de bouw van expohal BRUSK geen extra geld meer voor cultuur. Ook de renovatie van de Biekorf werd uitgesteld.

‘t Gaapt nochtans als een oven: maak afwisselend gebruik van het unieke decor van de vele historische pleintjes in de binnenstad om er concerten te organiseren. Misschien kan een private sponsor helpen, zoals de Medici indertijd in Firenze én Brugge?

Alhoewel: Tomasso Portinari, de Brugse bankier van de Medici, ging ook failliet omdat hij te veel geld leende aan Maximiliaan van Oostenrijk. Grandmaster Flash wist het al in 1982: ‘Cause it’s all about money, ain’t a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey.’

