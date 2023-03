Confetti bannen van carnaval is vooral zonde, het hoort er gewoon bij

Roeselare en Tielt maken zich komend weekend op voor carnaval. Voor de een het feest van de wansmaak, voor de ander een waar festijn.

Zelf heb ik er geen probleem mee, maar meedoen, dat niet. Je zal me zelden verkleed zien rondlopen. Ik heb er altijd een grondige hekel aan gehad. Ik ben dan ook blij dat het in mijn jonge jaren nog geen mode was om in school carnaval te vieren. Maar ik vind het dan weer wel plezant om stoeten met kinderen in tal van felle kleuren te zien passeren, zoals tijdens de vele parades en activiteiten vlak voor het krokusverlof. Net zoals ik nooit zou meelopen in een carnavalsstoet met tal van praalwagens. Wel sta ik als het past langs de kant om met open mond die bouwsels te bewonderen. Want het moet gezegd, het is bij momenten erg knap wat de carnavalisten uit hun mouw schudden. Carnaval, dat is voor heel wat liefhebbers een keer flink zot doen en wie kan daar wat tegen hebben.

“Weken nadien nog confetti in de kleinste gaatjes terugvinden, dat hoort voor mij bij carnaval”

Daarbij vind ik dat de tradities bewaard moeten blijven. Kinderen moeten met een volle zak snoep huiswaarts keren. En het haar moet vol zitten met confetti, ook al wil dat zeggen dat je maanden na afloop nog enkele snippers in de kleinste gaatjes van je auto terugvindt. Nochtans is vooral confetti geen zekerheid meer. In Aalst, het Mekka van het evenement, is het nog een vaste waarde. Maar in Limburg is het eerder een zeldzaamheid en nu leggen ze ook in Tielt het gebruik aan banden. Te vervuilend en te veel klachten van bezoekers. Op zich vreemd, want wie naar een carnavalsstoet trekt, zou toch moeten weten dat confetti vangen nu eenmaal een berekend risico is.

Dat het sommige putjes kan verstoppen, dat begrijpen we. Dan vinden we de gulden middenweg in Roeselare een pak beter. Daar mag confetti, maar alleen in een beperkte zone. En daar zullen de carnavalisten zich ongetwijfeld ook aan houden. Wie geen confetti wil vangen, heeft dus de keuze. Alaaf, alaaf, alaaf!